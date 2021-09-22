Tom Ford丈夫不敵病魔離世！相愛35年曾盼同婚：能在醫院探望他

記者鮑璿安／外電報導

根據外媒報導，知名時尚設計師Tom Ford的丈夫 Richard Buckley於週日病逝，得年72 歲。兩人相愛35年，是時尚圈皆知的同性伴侶，Tom Ford過去還曾表示希望美國能通過同性婚姻，只為了能夠有合法權利在醫院探望對方。最後兩人於2014年結婚，透過代理孕母生下一子，跨越重重障礙，如今因病魔無情天人永隔。

60歲的Tom Ford是時尚圈響亮人物，在離開GUCCI及 Saint Laurent後，建立以自己名字為名的個人時裝品牌Tom Ford，以男女裝、眼鏡、香水及化妝品系列為主，Richard Buckley 則是知名時尚雜誌的記者，兩人相識於1986年。Tom Ford從來都不隱藏同志身份，因伴侶Richard Buckley長期受癌症所苦，Tom Ford過去曾提到，每次陪同巴克利到醫院時都需帶上不少法律文件，如果能結婚的話，就有在醫院探望巴克利的權利了，讓眾人鼻酸。

據了解，Richard Buckley週日在洛杉磯家中離世，當下 Tom Ford與兒子都在旁，陪伴他走完最後一程。今（22日）一早通過品牌官方IG發文證實，「非常悲傷，Tom Ford相愛35年的丈夫理查德巴克利去世了」。

Richard Buckley 病逝震撼各界，時尚圈名人紛紛表達懷念，英國設計師Stella McCartney表示：「我們愛你理查德，我們會非常想念你，您的一生已經結束，但您將永遠活在我們心中」。