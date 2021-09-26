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申敏兒《海岸村恰恰恰》狂秀飾品！金宣虎「笑臉編織手環」讓人想戴同款

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文／美人圈

《海岸村恰恰恰》收視不斷創新高，女主角申敏兒在劇中的穿搭也是場外焦點，各種精品耳環、手錶、項鍊都讓大家看的目不轉睛，不經大嘆牙醫姐姐究竟賺了多少錢，以下就帶來《海岸村恰恰恰》申敏兒同款飾品特搜，另外金宣虎公益手鍊也大受粉絲喜愛，各位劇迷們千萬別錯過啦~

《海岸村恰恰恰》飾品特搜.1：卡地亞 BALLON BLANC DE CARTIER腕錶

第二集參加村內聚會時，申敏兒手上戴的正是卡地亞 BALLON BLANC DE CARTIER系列腕錶，圓潤精巧的外型就像顆小氣球，位於4時位置還點綴上一顆璀璨鑽石，戴在手上瞬間散發柔美氣質，和屋哩女主角惠珍的氣質超搭！

▲申敏兒飾品。（圖／美人圈）

▲卡地亞 BALLON BLANC DE CARTIER腕錶。（圖／翻攝自tvN《海岸村恰恰恰》、Cartier）

《海岸村恰恰恰》飾品特搜.2：ellepeut April項鍊

韓國品牌ellepeut最近也超受韓妞喜愛，這款April項鍊以金鍊點綴上一顆小小鑽石，小巧又精緻的外型，完美展現女孩氣質幹練的形象，就連《Start-Up》、《Penthouse上流戰爭》也有這款項鍊的身影呢~

▲申敏兒飾品。（圖／美人圈）

▲ellepeut April項鍊。（圖／翻攝自tvN《海岸村恰恰恰》、ellepeut官網）

▲申敏兒飾品。（圖／美人圈）

▲ellepeut April項鍊。（圖／ellepeut官網）

《海岸村恰恰恰》飾品特搜.3：Roaju Half Hook Earring半掛式珍珠耳環

又是一個韓妞愛牌！品牌Roaju以珍珠、金鍊設計聞名，融合優雅法式美學於設計之中，重點是價格又超級好入手，廣受年輕族群喜愛，少女時代太妍、J-HOPE都是忠實愛好者，申敏兒在劇中則選用這款珍珠耳環，做成半掛式設計，高貴又不俗氣，真的是超級生火呀~

▲申敏兒飾品。（圖／美人圈）

▲申敏兒飾品。（圖／美人圈）

▲Roaju Half Hook Earring半掛式珍珠耳環。（圖／Roaju官網）

《海岸村恰恰恰》飾品特搜.4：TASAKI ARLEQUIN 耳環

還記得在EP3女主角惠珍為了到首爾參加婚禮，網購了上百套衣服，才選出最終戰袍嗎？當天搭配的飾品則是TASAKI家最經典的 ARLEQUIN 耳環，黃K金包裹圓潤珍珠，簡約又不失質感，更為整套穿搭帶來畫龍點睛效果。

▲申敏兒飾品。（圖／美人圈）

▲TASAKI ARLEQUIN 耳環。（圖／tvN《海岸村恰恰恰》劇照、Tasaki官網）

《海岸村恰恰恰》飾品特搜.5：BVLGARI Divas' Dream 耳環

申敏兒就連劇外穿搭也超受矚目！前幾天和金宣虎、李相二一起現身tvN宣傳影片，以一襲酒紅小碎花洋裝搭配上BVLGARI Divas' Dream 耳環，玫瑰金耳環鑲嵌上彩色鑽石，交織出俏皮的扇形設計，一穿戴上身女人味十足，舉手投足間超級撩人。

▲申敏兒飾品。（圖／美人圈）

▲申敏兒飾品。（圖／美人圈）

▲BVLGARI Divas' Dream 耳環。（圖／翻攝自Youtube@tvN drama、 BVLGARI）

《海岸村恰恰恰》飾品特搜.6：金宣虎 X Happy bean X Marco Roho公益手鍊

金宣虎完全是人帥又心善的代表！年初才低調向白血病兒童基金會捐出1億韓元，這次在拍攝《海岸村恰恰恰》過程中也因為接觸到許多長輩們，因此希望能透過與Marco Roho、Happy bean合作推出公益手鍊，為老人家帶來更友善的生活環境。

▲申敏兒飾品。（圖／美人圈）

▲金宣虎 X Happy bean X Marco Roho公益手鍊。（圖／FB@마르코로호 Marco Roho）

金宣虎除了擔任Marco Roho公益大使之外，也親自參與了手鍊設計，由奶奶們親手編織的手鍊，加上笑臉圖案超級可愛，且全系列金額的15%也會做為公益基金，能一邊擁有宣虎同款編織手環，又可以一邊做公益，真的是太一舉兩得了，想用行動支持的各位，可以找信任的代購手刀下單去啦~

▲申敏兒飾品。（圖／美人圈）

▲金宣虎 X Happy bean X Marco Roho公益手鍊。（圖／FB@마르코로호 Marco Roho）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

海岸村恰恰恰, 申敏兒, 同款, 飾品, 金宣虎

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