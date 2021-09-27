秋冬10款新唇膏要收哪隻？Gucci深紅超顯白　植村秀討論度破表

文／美人圈

2021進入秋冬，下半年依舊很多絕美的唇膏新品登場，Gucci唇膏新色太美，YSL、蘭蔻、植村秀更是推出全新系列的唇膏，另外韓系品牌蘭芝、日系彩妝品牌肌膚之鑰、SUQQU也有秋妝唇膏，今天帶來2021秋冬唇膏新品特搜，加碼編輯推薦色盤點，快一起筆記秋冬要收哪隻新唇膏！

2021秋冬唇膏新品1：Gucci 古馳傾色琉光唇膏

9月上市

Gucci繼在2021年4月推出傾色琉光唇膏系列後，優雅的金黃細管搭配復古黑金胸針圖樣、一推出就因為絕美的外型受到關注！在時序進入秋冬的9月、又接著推出三款新色：#308緋橘露西、#508黛安娜琥珀、#517艾比深紅，妝感介於水潤和緞面之間，添加奢華的保濕成分可提供豐潤和柔嫩雙唇的效果，同時達到顯色與光澤妝感。

▲Gucci 古馳傾色琉光唇膏。（圖／BEAUTY美人圈）

編輯推薦色：#308緋橘露西

三款新色號中，編輯私心推薦的是#308緋橘露西，是一款非常有秋季氛圍的焦橙色調，厚擦偏紅棕色、黃皮也不用擔心顯黑，而#508黛安娜琥珀則是一款暗粉紅色調，比較活潑嬌氣的顏色，#517艾比深紅則是一款完美紅色唇膏，不挑膚色的顯白紅唇色。

▲Gucci 古馳傾色琉光唇膏。（圖／BEAUTY美人圈）

2021秋冬唇膏新品2：蘭蔻 絕對完美絲絨唇膏（暫譯）

9月上市（中國）

中國蘭蔻在9月推出一款全新的唇膏，與秋季絕對完美柔霧唇露一樣、外觀是走中間縮窄的小蠻腰設計，在小紅書上被稱作「小蠻腰唇膏」，除了小蠻腰設計之外、唇膏底座以浮雕造型為主，像是把精品戒指鑲嵌在唇膏上，非常搶眼！唇膏妝感以絲絨霧面、柔潤絲緞光兩款為主，共推出10款色選。

▲蘭蔻 絕對完美絲絨唇膏。（圖／蘭蔻）

編輯推薦色：#295 微醺甜茶

蘭蔻小蠻腰唇膏目前在小紅書上討論度最高的顏色就是#295微醺甜茶，也是先前周也的使用色！甜裸的色調激嫩，薄塗是玫瑰淡裸色超甜、後塗飽和又顯白，簡直不要太美！

▲蘭蔻討論度最高的顏色就是#295微醺甜茶。（圖／weibo@周也yeah）

2021秋冬唇膏新品3：YSL 奢華緞面絨霧唇膏

8月上市

YSL繼小金條、小粉條、小銀條後，在2021秋冬推出全新小黑條「奢華緞面絨霧唇膏」，延續方正的外型，將唇膏外殼換上純黑的設計，搭配外殼上的金色LOGO，整隻唇膏更顯高級質感！這次的小黑條在質地上以「激潤霧唇」為主，揉合經典粉霧及3D半球形光感粉體，且添加絨霧柔滑凝膠、三倍美唇油等成分，純粹顯色的同時，唇膏一抹即貼合唇瓣，滑順不卡唇紋，創造激潤感絕美霧唇。

▲YSL 奢華緞面絨霧唇膏。（圖／YSL）

2021秋冬唇膏新品4：植村秀 無色限緞光極潤唇膏

9月上市

植村秀在9月推出全新的無色限緞光極潤唇膏，全新絲緞光質地發想源自京都的奢華頂級和服面料，添加雙倍山茶花精油如同護色唇膜般，一抹滑順爆表！像是極度細緻的純絲緞布料輕撫滑過裸肌般柔滑，發色更加濃郁飽和、但質地更加輕盈，打造前所未見的絲滑緞光美唇！

▲植村秀 無色限緞光極潤唇膏。（圖／植村秀）

編輯推薦色：#BG963 琥珀茶

全新無色限緞光極潤唇膏共推出25款色選，其中編輯最推薦的就是#BG963琥珀茶，比一般土橘色更加耐看有質感，暖調的裸橘棕色讓黃肌更顯亮白，白皙肌膚更添溫暖好氣色，另外這款唇膏3D幾何切面設計靈感來自日式摺紙藝術，可以更加在唇周描繪出細膩的唇形。

▲植村秀 無色限緞光極潤唇膏。（圖／植村秀）

2021秋冬唇膏新品5：DIOR 迪奧藍星精華唇膏

9月上市

DIOR在今年9月推出全新藍星精華唇膏，擁有高達95%天然來源配方及多達13種保濕修護成份，賦予雙唇最自然純淨的保濕修護力，在養護唇部肌膚的同時、平滑唇紋，綻放絕美唇色，系列共推出10款色選，含摩登柔霧、經典緞光兩種質地，一抹打造宛若天生的質感唇妝。

▲DIOR 迪奧藍星精華唇膏。（圖／DIOR）

2021秋冬唇膏新品6：M‧A‧C特潤霧光唇膏 純欲烤橙色

8月上市（限量）

M‧A‧C經典的特潤霧光唇膏在7月底推出絕美限量的純欲烤橙色系列，以皮革光妝感為主，質地卻非常輕盈，在初秋首推時裝周後台最新彩妝潮流，完美揉合烤橙與焦糖的調色，橙色中調入焦糖般的紅棕色調，能抹去亞洲肌膚最苦惱的蠟黃與暗沉，結合看似無害的清純與性感勾人的魅力、既清純又性感，秋季必收！

▲M‧A‧C特潤霧光唇膏 純欲烤橙色。（圖／IG@maccosmeticstaiwan）

編輯推薦色：#429 Marrakesh Me Later

其中編輯首推的就是#429 Marrakesh Me Later，是經典色號#Marrakesh的姊妹色，多了一點紅棕感更加顯白，同時也沒有#Marrakesh的深沉霸氣，相對更好駕馭。

▲首推的就是#429 Marrakesh Me Later。（圖／IG@maccosmeticstaiwan）

2021秋冬唇膏新品7：蘭芝 絲絨霧感唇膏（暫譯）

9月上市（韓國）

蘭芝在9月推出全新的唇膏系列，這款唇膏外型是以按壓式的磁吸設計、裸色調的磨砂外殼也顯得相當高級精緻，絲絨霧感的質地絲滑不乾卡，一抹服貼於雙唇，先前金裕貞在畫報中使用的就是這系列的#5、色號馬上被問翻，詢問度超高！

▲蘭芝 絲絨霧感唇膏。（圖／laneige.kr）

目前台灣上市未定，有最新消息編輯會再更新。

2021秋冬唇膏新品8：Bobbi Brown 迷戀輕吻唇膏-浪漫薰陶版

9月上市

Bobbi Brown在秋季推出全新的浪漫薰陶系列秋妝，與紐約曼哈頓的人氣設計師Ulla Johnson攜手跨界聯名，將波西米亞刺繡和花卉印花，搭配秋天落葉的黃、紅、橘、褐等漸層色彩融入彩妝外殼設計，柔美且綻放的墨藍色芙蓉花花紋與翩翩起舞的蝴蝶圖騰，精緻到讓人無法拒絕。

▲Bobbi Brown 迷戀輕吻唇膏-浪漫薰陶版。（圖／Bobbi Brown）

編輯推薦色：#Babe 來吧寶貝

經典的迷戀輕吻唇膏換上浪漫薰陶新裝，其中編輯推薦色就是#Babe，如同剛接吻過後的自然紅暈感，讓人看了臉紅心動，透潤微霧的妝感輕盈滑順，含多種保養成份讓雙唇維持令人想親的柔嫩感。

▲Bobbi Brown 迷戀輕吻唇膏色號#Babe 來吧寶貝。（圖／IG@bbmua_th_kola）

2021秋冬唇膏新品9：肌膚之鑰 奢潤唇膏 經典／霧絨

8月上市

肌膚之鑰在初秋推出第一支養膚唇膏，添加頂級美容油成分，幫助潤澤雙唇，改善粗糙，邊上妝邊奢養嬌嫩雙唇，實現如頂級乳霜一般絲滑勻順的妝感，透過半透明色料強化鮮明、真實的色彩，展現生動妝感。

▲肌膚之鑰 奢潤唇膏 。（圖／肌膚之鑰）

2021秋冬唇膏新品10：SUQQU 晶采透霧唇膏

8月上市

SUQQU在2021秋妝中也推出全新的唇膏系列，以日文詞彙的「玉樹」揭開主題，透過樹木或礦物等等隨著時間推移遞增其價值的概念而啟發，全新高質感6角形包裝，打造出對邊去角的立體造型，搭配從未打造過的口紅質感「略顯清透」，既帶透明、同時融入霧面質感，具有深邃質感的色澤和細膩的清透發色，實現細緻的透霧唇妝。

▲SUQQU 晶采透霧唇膏。（圖／SUQQU）

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