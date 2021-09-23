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容易水腫好顯胖？專家教「改善水腫」4大關鍵：多吃肉也有效

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▲▼專家教改善水腫4關鍵 。（圖／翻攝unsplash、pexels、ＩＧ）

▲調整飲食可幫助改善水腫狀況，看起來更顯瘦。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official、@yoonara_mood）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

有些人明明不胖，但很容易水腫，每次一腫雙眼皮消失、變成泡泡眼，瞬間看起來胖了3、5公斤，甚至有時還容易感到雙腿腫脹不舒服，讓人好困擾。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就特別分享水腫的常見原因和能幫助改善水腫的4大關鍵，常為水腫所苦的人快記好。

針對有些人誤以為水腫是因為水喝太多的關係，蕭瑋霖表示，水腫其實與水分攝取無關，主要是因組織間液體異常堆積所導致，人體主要透過靜水壓及滲透壓來調節，若此調節機制出問題，就可能產生水腫狀況，像是比如微血管靜水壓上升、血漿膠體滲透壓下降或是淋巴管阻塞等都是可能造成水腫的原因。


水腫大致上可分成「病態性水腫」與「功能性水腫」，其中病態性水腫與疾病、飲食相關，而功能性水腫大多是間接影響，像是長途乘車、走路、站立負重，或是妊娠性水腫等。因此，撇除因疾病導致的水腫情況，蕭瑋霖表示，日常容易水腫的人想要改善，可從以下4點做起。

▲▼專家教改善水腫4關鍵 。（圖／翻攝unsplash、pexels、ＩＧ）

1.低鹽飲食（低鈉飲食）

鈉與組織內水分的保有有關，大量的鈉可能會使得水分滯留在組織中，造成水腫、血壓上升等問題，建議每日鹽的攝取量控制在6g內。

▲▼專家教改善水腫4關鍵 。（圖／翻攝unsplash、pexels、ＩＧ）

2.高鉀食物

鉀離子能幫助鈉的排出，而蔬果中所含的鉀含量高，建議每天都要吃到足量蔬果，像是菠菜、空心菜、香蕉、酪梨等都是高鉀食物。

▲▼專家教改善水腫4關鍵 。（圖／翻攝unsplash、pexels、ＩＧ）

3.攝取足夠蛋白質

充足的蛋白質能夠維持組織內的膠體滲透壓，而豆魚蛋肉類的食物正是蛋白質良好的來源。

▲▼專家教改善水腫4關鍵 。（圖／翻攝unsplash、pexels、ＩＧ）

4.規律運動

許多現代人可能因工作或追劇、滑手機而長時間久坐，造成下肢循環不佳，也可能造成水腫，建議要養成規律運動的習慣，對健康也有益。

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關鍵字：

水腫, 浮腫, 顯胖, 原因, 改善, 秘訣, 關鍵, 飲食, 營養師

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