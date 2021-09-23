金裕貞《紅天機》仙女肌引爆話題！靠「南瓜沙拉」成功鏟肉8公斤

文／美人圈

金裕貞新戲《紅天機》開播收視狂飆，劇中清純的古裝造型更是引爆話題，看見金裕貞那吹彈可破的少女肌，也讓人不經好奇國民妹妹究竟是如何保養的？以下特搜「金裕貞保養&瘦身」5技巧，從護膚秘訣、減肥方法到健身菜單一次公開，堪稱是教科書等級的保養方法，各位仙女們一定要好好收藏！

《紅天機》金裕貞古裝太美！仙女牛奶肌引爆討論

金裕貞真的太適合古裝！從《擁抱太陽的月亮》煙雨、《雲畫的月光》樂瑥到這回《紅天機》都美到讓人心臟漏拍，清新脫俗的偽素顏妝感依舊美艷動人，完全可以看出金裕貞底子本身就很好，幕前幕後的肌膚管理都做的很扎實。

▲金裕貞演出古裝劇《紅天機》。（圖／SBS《紅天機》）

《紅天機》金裕貞保養&瘦身秘訣.1：反向洗臉法

金裕貞養成水嫩牛奶肌的一大祕訣就在於「清潔」，先前在QTV《I'm Real》節目中更首度公開獨門「反向洗臉法」，先搓出豐盈泡沫後，再由外向內打圈，與毛孔紋理反方向清潔，更能透過作用力有效帶走髒污與老廢角質，金裕貞分享這是從御用美容師身上學到的技巧，方法一公開也讓許多網友大嘆：「果然美的一切使於細節呀~」

▲金裕貞在節目中公開獨門「反向洗臉法」。（圖／FB@Kim You Jung 김유정 FanCafe Galaxy）

《紅天機》金裕貞保養&瘦身秘訣.2：自製濕膚面膜

女藝人常常要拍攝雜誌、上節目、出席記者會活動等等，一天下來肌膚經過反覆的卸妝&上妝很容易敏感，金裕貞分享自己會用化妝棉沾保濕化妝水放在冰箱裡，隔天早上就能馬上拿出來濕敷，對於鎮靜消腫特別有感。

▲金裕貞自製濕膚面膜。（圖／MBC <섹션TV 연예통신>、LANEIGE）

《紅天機》金裕貞保養&瘦身秘訣.3：愛用藍光美容儀

別看國民妹妹現在Q彈的牛奶肌，青少年時期也曾飽受痘痘粉刺之苦，金裕貞直言自己是美容儀控，喜歡用導入儀搭配杏仁酸、杜鵑花酸以及玻尿酸精華，能讓肌膚更徹底吸收保養品，提升保濕抗痘效果。

▲金裕貞愛用藍光美容儀。（圖／翻攝自QTV《I'm Real》）

▲金裕貞現在有Q彈牛奶肌。（圖／IG@you_r_love）

《紅天機》金裕貞保養&瘦身秘訣.4：南瓜沙拉減肥法

出道前期的金裕貞還保留著一點稚氣，卻因為臉型、身材太圓潤被酸民攻擊，蛻變成為女神之路也總的相當艱辛，嘗試過各種減肥法，最後才靠著「南瓜沙拉」成功鏟肉8公斤，擺脫肉肉女印象，南瓜熱量僅有白飯的1/3，卻有豐富膳食纖維能帶來飽足感，根本是減肥人福音，斷食日的晚餐就這樣吃瘦身特別有感~

▲金裕貞靠「南瓜沙拉」成功鏟肉8公斤。（圖／Naverblog@nanogym、IG@you_r_love）

▲南瓜熱量僅有白飯的1/3，卻有豐富膳食纖維能帶來飽足感。（圖／taste of home）

《紅天機》金裕貞保養&瘦身秘訣.5：CrossFit、皮拉提斯告別小象腿

除了飲食管理之外，金裕貞也會搭配運動，像是CrossFit混合健身、皮拉提斯都是她的最愛，兼具爆發力、速度、協調性的CrossFit能全方位提升燃脂量，不局限於某種器械也讓訓練過程更有趣，即使是健身菜鳥也能輕鬆上手！

▲金裕貞靠CrossFit、皮拉提斯告別小象腿。（圖／微博@金有貞吧）

▲金裕貞靠CrossFit、皮拉提斯告別小象腿。（圖／IG@you_r_love）

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