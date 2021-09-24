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3大設施超完備的狗公園　快帶毛孩子去大草原奔馳吧！

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文／C編　圖／pexels

養狗狗的人們經常都會帶著牠們到處玩耍，除了散步之外，北部也有不少專為狗狗設計的公園，可以帶著牠們出去玩，順便交朋友，一起看看3大厲害的狗狗公園，假日可以帶著毛孩子們一起出發，盡情享受戶外好時光。

▲狗公園,迎風狗,親情寵物公園,蘆堤寵物公園,寵物,狗狗,狗,動物。（圖／pexels）

臺北市迎風狗運動公園

2006年創立、年代最久，是台北市第一座專為狗狗設計的公園，大片草皮可以讓狗狗奔跑，分為小型犬區跟大型犬區，園區內還有設置攀爬板、迷你隧道、遮陽棚、休息桌椅、洗手足臺，連狗便垃圾桶、狗便袋都有，設施算是非常完善，而且夜間也有照明，開到晚上10點。

▲狗公園,迎風狗,親情寵物公園,蘆堤寵物公園,寵物,狗狗,狗,動物。（圖／pexels）

新北市新店親情寵物公園

新北市最早成立的寵物公園，在2009年搭建完成，同樣分為小狗區跟大狗區，有攀爬板、隧道等設施，讓狗狗玩耍，大片的草地更是可以盡情奔跑，位在大新店游泳池附近，地點方便，唯一可惜的是沒有水源供給區，要多攜帶點水分給狗狗補充。

▲狗公園,迎風狗,親情寵物公園,蘆堤寵物公園,寵物,狗狗,狗,動物。（圖／pexels）

新北市蘆洲蘆堤寵物公園

幅員廣闊的蘆堤寵物公園，最適合喜歡狂奔的狗狗，大片的草地一定會超吸引牠們，現場設有雙層出入口，可以避免狗狗亂跑，狗便垃圾袋、垃圾回收桶等也都備齊，可以長時間待在這裡，讓狗狗玩耍。

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▲狗公園,迎風狗,親情寵物公園,蘆堤寵物公園,寵物,狗狗,狗,動物。（圖／pexels）

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