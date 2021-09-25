激殺5.9折！歐樂B電動牙刷2990元　一笑就有讓人羨慕的潔白美牙

文／C編

想要擁有更加健康、乾淨的牙齒，清潔工具非常重要，像是沖牙器、電動牙刷等，都可以幫助口腔更潔淨，「Her森森」推出Panasonic超音波沖牙機原價5990元、特價2730元，歐樂B敏感護齦3D電動牙刷原價4990元、特價2990元，絕對是必備的好工具。

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▲歐樂B敏感護齦3D電動牙刷PRO2000（三色選）原價4990元、特價2990元，Panasonic國際牌超音波沖牙機EW-1611，原價5990元、特價2730元。點我購買。



歐樂B敏感護齦3D電動牙刷配有最新產品超細毛護齦刷頭，比音波電動牙刷科技能清除多4倍牙菌斑，總共有2種清潔模式：清潔、牙齦護理，可以幫助清潔更乾淨的牙齒，2分鐘智慧計時器，每隔30秒提示清潔口腔4個部位，使用起來非常方便又實用。

左右旋轉每分鐘約2640到8800次、上下震動每分鐘約1.2萬到4萬次，可以徹底清潔乾淨牙齒，同時具安全止動裝置，不傷牙齦，又能夠打造出潔白細緻的美牙，而且是德國原裝進口，絕對值得擁有。

▲明眸皓齒最動人。（圖／Pexels）

傳統的口腔護理方式，是將牙齦以上的細菌與殘渣刷除，避免蛀牙，但引起牙周病的細菌，其實多棲息在牙周帶，因此建議可以刷牙加沖牙全方位護理牙周，但口腔內有許多牙刷難以清潔的地方，像是牙齒與牙齒間的縫隙、牙齒根部與牙齦間的縫隙等等，可以使用沖牙機來將食物跟髒污一併去除。

Panasonic超音波沖牙機擁有獨特的噴嘴設計，可以加速水流，製造密集的微氣泡，透過強力水柱，幫助去除牙齒的污垢，與一般水流相比，清潔效果更好，此外，10段式水壓調節，可以選擇最適合自己的強度，讓口腔環境更清潔、更健康。

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