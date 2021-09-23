日系、韓系包頭一次教妳　搭配毛衣、T恤都隨興又好看

文／Cheryl

即使邁入秋季，台灣天氣依舊炎熱，包包頭也是一定要會綁的髮型之一，《ET FASHION》就整理2款包頭造型，現在就可以學會綁起來，搭配長袖針織或是短袖T恤都好看。





【日系包包頭造型1】

1.先綁出一個高馬尾、並且分成左右兩股

2.每一股再分為兩股，交互纏繞編出兩個麻花辮，並且將辮子兩旁拉鬆（是等一下丸子編出來才會好看的關鍵）

3.接著一個順時針繞圈之後固定、一股逆時針繞圈之後固定，即完成包子頭造型。

【韓系包包頭造型2】

1.同樣先將頭髮綁出一個高馬尾

2.接著把頭髮編出一條三股辮，最後留一小段髮尾

3.然後拉住髮尾，把頭髮全部往上推，最後順時針固定，就完成包子頭造型

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