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日系、韓系包頭一次教妳　搭配毛衣、T恤都隨興又好看

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文／Cheryl

即使邁入秋季，台灣天氣依舊炎熱，包包頭也是一定要會綁的髮型之一，《ET FASHION》就整理2款包頭造型，現在就可以學會綁起來，搭配長袖針織或是短袖T恤都好看。

▲包頭,綁髮,編髮,造型,包包頭,馬尾,。（圖／IG）

【日系包包頭造型1】

1.先綁出一個高馬尾、並且分成左右兩股

2.每一股再分為兩股，交互纏繞編出兩個麻花辮，並且將辮子兩旁拉鬆（是等一下丸子編出來才會好看的關鍵）

3.接著一個順時針繞圈之後固定、一股逆時針繞圈之後固定，即完成包子頭造型。

▲包頭,綁髮,編髮,造型,包包頭,馬尾,。（圖／IG）

【韓系包包頭造型2】

1.同樣先將頭髮綁出一個高馬尾

2.接著把頭髮編出一條三股辮，最後留一小段髮尾

3.然後拉住髮尾，把頭髮全部往上推，最後順時針固定，就完成包子頭造型

【推薦單品】

Invisibobble神奇魔髮圈 頑皮魔髮小豆豆

▲韓系髮型,日系髮型,編髮,髮型,Invisibobble,天使梳,Tangle Angel,。（圖／品牌提供）

德國原創設計的電話線髮圈創始品牌invisibobble神奇魔髮圈決定來全新玩髮，轉一轉、卡住小豆豆，輕輕鬆鬆就可以綁出好看的髮型，超有創意又可愛，重點是非常容易上手，根本是俏麗造型與懶人癌神器兼具。

Tangle Angel 天使梳

▲韓系髮型,日系髮型,編髮,髮型,Invisibobble,天使梳,Tangle Angel,。（圖／品牌提供）

今年盛夏，英國凱特王妃御用設計師Richard Ward自創沙龍品牌「Tangle Angel天使梳」，延續春夏夢幻獨角獸系列，以色彩繽紛的「彩虹天使梳」系列：彩虹天使梳-愛情海、彩虹天使梳-紫藤物語全新登場，運用獨家專利梳齒，梳出一道綺麗秀髮，更以溫暖的天使羽翼，一起打造彩虹新生活。

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關鍵字：

包頭, 綁髮, 編髮, 造型, 包包頭, 馬尾

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