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《魷魚遊戲》脫北者「姜曉」竟是CHANEL御用超模！厭世臉＋好身材狂圈粉

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記者王蓁蓁 / 台北報導　圖 / 翻攝IG@hoooooyeony

近期在Netflix排行榜高居不下的熱播韓劇《魷魚遊戲》，刺激到不行的「逃殺」情節，被譽為是韓版的日本神劇《今際之國的闖關者》，除了劇中多位實力派演員外，飾演脫北者「姜曉」的鄭浩妍，首次挑戰戲劇就因精湛演技引起熱烈關注，戲外的她更是憑藉高級厭世臉與纖瘦身材，先後登上CHANEL、FENDI、JACQUEMUS等時裝周舞台！

Netflix爆紅影集《魷魚遊戲》由實力演員李政宰、朴海秀主演，再加上孔劉的客串更是讓話題熱度超高，作為一票男星中唯一的女演員鄭浩妍，反而因搶眼演技脫盈而出，原先是模特兒的她，也被起底是今年韓版《VOGUE》創刊300周年的封面人物，並以亞洲臉孔活躍於各大國際時裝周舞台，更曾入選全球TOP50模特兒之一。

鄭浩妍擁有176公分的高䠷身材，纖瘦體態天生就是衣架子，私下的她完全是個率性、古靈精怪的酷女孩，尤其放眼看向她的IG，會發現幾乎都是以素顏亮相，日常也以休閒與舒適為穿搭宗旨，明顯褲裝比裙裝還多，隨意又慵懶的風格，凸顯出不羈的個性美。

▲《魷魚遊戲》「姜曉」的鄭浩妍 。（圖／翻攝IG）

▲鄭浩妍曬出整套的「居家服」造型，腳踩搶眼球鞋為整體作點綴。

▲《魷魚遊戲》「姜曉」的鄭浩妍 。（圖／翻攝IG）

▲鄭浩妍運用異材質在視覺打造出混搭風格。

▲《魷魚遊戲》「姜曉」的鄭浩妍 。（圖／翻攝IG）

▲鄭浩妍穿上西裝外套混搭T恤，遊走在悠閒與正式之間。

像是她經常曬出整套的「居家服」造型，腳踩搶眼球鞋為整體作點綴，或是換搭率性感的牛仔單品、再加上皮大衣，運用異材質在視覺打造出混搭風格，同樣是休閒的T恤，她則是穿上西裝外套，讓整體遊走在悠閒與正式之間，近日常見的洋裝加褲裝的穿法，簡單就為穿搭增添層次感。

▲《魷魚遊戲》「姜曉」的鄭浩妍 。（圖／翻攝IG）

▲《魷魚遊戲》「姜曉」的鄭浩妍 。（圖／翻攝IG）

▲鄭浩妍以洋裝＋褲裝的穿法為穿搭增添層次感。

▲《魷魚遊戲》「姜曉」的鄭浩妍 。（圖／翻攝IG）

▲《魷魚遊戲》「姜曉」的鄭浩妍 。（圖／翻攝IG）

▲鄭浩妍是帽子控。

另外，她也會利用一些小配件，讓簡約造型同樣有型吸睛，例如漁夫帽、編織草帽、小偷帽等等，還有寫有品牌Logo字樣的飾品PRADA耳環、CELINE髮箍都能成為焦點，當然身為資深時尚人，墨鏡也是必備單品之一。

▲《魷魚遊戲》「姜曉」的鄭浩妍 。（圖／翻攝IG）

▲《魷魚遊戲》「姜曉」的鄭浩妍 。（圖／翻攝IG）

▲《魷魚遊戲》「姜曉」的鄭浩妍 。（圖／翻攝IG）

▲鄭浩妍擅長利用一些小配件，讓簡約造型有型吸睛。

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關鍵字：

魷魚遊戲, 鄭浩妍, 穿搭

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