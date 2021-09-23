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潮流教父藤原浩割愛「勞力士X Tiffany」雙Logo腕錶　曝收藏喜好

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▲▼ 蘇富比,佳士得 。（圖／公關照）

▲「日本潮流教父」藤原浩委託蘇富比拍賣由Tiffany發行的PP型號5970 及勞力士 GMT-Master腕錶。（圖／蘇富比提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）與勞力士（Rolex）人氣居高不下，從國際拍賣會屢創佳績可見一斑，香港蘇富比將於10月13日舉辦的「珍貴名錶」秋季拍賣會，更強打名人牌，端出「日本潮流教父」藤原浩、英國「吉他之神」艾瑞克克萊普頓（Eric Clapton）的PP與勞力士珍藏，讓外界一窺潮流界與音樂圈代表人物的獨到品味。

▲▼ 蘇富比,佳士得 。（圖／公關照）

▲藤原浩收藏有Tiffany & Co.字樣的PP型號5970白金萬年曆計時腕錶，估價約5,700,000元起。

▲▼ 蘇富比,佳士得 。（圖／公關照）

▲藤原浩委託蘇富比拍賣的1958年製勞力士精鋼兩地時間錶，同樣由Tiffany發行，估價約2,850,000元起。

藤原浩是設計公司「Fragment Design」創辦人、NIKE Inc.著名合作伙伴，也是「日本原宿教父」，多重身分於時尚圈、藝術與音樂領域多所涉獵，被視為潮流教父級人物。此次他委託蘇富比拍賣的3款錶，面盤上均有Tiffany & Co.字樣，包括2只PP於2004年至2011年間僅製作2,800只的型號5970萬年曆計時腕錶，分別為白金與玫瑰金材質，在月相顯示下方有「Tiffany & Co.」的零售商標誌，代表是在Tiffany紐約總店刻印並發行。

▲「吉他之神」艾瑞克克萊普頓將PP與勞力士收藏交給蘇富比拍賣。（圖／翻攝ericclapton IG）

藤原浩另一只上拍的勞力士GMT-Master 型號6542腕錶，約1958年製，同樣有「Tiffany & Co.」標誌，兩大品牌未曾公開雙品牌Logo實際生產時間，但外界推估約莫50年代後期至90年代初，數量不多，也成為收藏家「玩勞力士面盤」的重點。同場拍賣還有「吉他之神」艾瑞克克萊普頓的3只PP與12只勞力士收藏，從PP拍品可見他對複雜功能錶的喜愛，分別是型號5004鉑金萬年曆追針計時腕錶、型號5970白金萬年曆計時鍊帶錶與型號3970白金萬年曆計時腕錶。

▲▼ 蘇富比,佳士得 。（圖／公關照）

▲艾瑞克克萊普頓珍藏的PP型號5004鉑金萬年曆追針計時腕錶，估價約18,000,000元起。

▲▼ 蘇富比,佳士得 。（圖／公關照）

▲艾瑞克克萊普頓委託蘇富比拍賣的勞力士約1988年製Cosmograph Daytona 型號16520腕錶，估價約1,140,000元起。

佳士得（Christie’s）正在網上熱烈進行中的No Time Like Present拍賣會，亮點為港星余文樂割愛的名畫與名錶等3件拍品，當中勞力士（Rolex）極罕見的1969年配備保羅紐曼“RCO”面盤不鏽鋼、型號6236 Daytona腕錶，附原廠保證書，估價超過3000萬元，是佳士得名錶網上拍賣以來最高估價之作，他希望能將拍品部分收益捐給「願望成真基金」，幫助重病兒童，作為慶祝自己40歲生日的禮物。

▲▼ 蘇富比,佳士得 。（圖／公關照）

▲余文樂委託拍賣的勞力士1969年配備保羅紐曼“RCO”面盤的不鏽鋼型號6236 Daytona腕錶，估價約30,250,000元起。（圖／佳士得提供）

►余文樂割愛逾8000萬起標精品　罕見勞力士創佳士得網拍最高估價

►勞力士博物館級潛水錶睽違12年拍場蹤　3590萬起標

 

關鍵字：

風Luxury, 蘇富比, 佳士得, 勞力士, Rolex, PP, Patek Philippe, 百達翡麗

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