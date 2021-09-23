去星巴克最愛點的5款飲品！蜜香那堤、焦糖瑪奇朵「按兩下」被推爆

編輯／Emily 圖／翻攝自starbucks.com.tw、foodtracer.taipei.gov.tw

你去星巴克都喝什麼呢？裡面販售的飲料品項眾多，咖啡、茶、星冰樂…應有盡有，不時還會推出期間限定飲品，但看了一圈琳瑯滿目的菜單，很多人卻老是點回同一款。《ET FASHION》就幫大家從網友的意見中，整理出去星巴克最愛點的5款飲品。

1.玫瑰蜜香那堤

很多人去星巴克必點的是玫瑰蜜香那堤，以玫瑰蜜香紅茶為基底，加入香醇的鮮奶，茶與牛奶完美結合，還能嚐到玫瑰香氣，尤其熱的上面有濃濃奶泡，喝起來風味更佳，也有人推薦換燕麥奶。

2.焦糖瑪奇朵

焦糖瑪奇朵也是熱門品項，將鮮奶與香草糖將融合後，倒入濃縮咖啡，並以香甜焦糖醬點綴，做出多層次風味，網友更推薦「按兩下糖、去冰」的內行點法。

3.巧克力可可碎片星冰樂

不少人去星巴克只喝星冰樂，其中又以巧克力可可碎片星冰樂最受歡迎。網友大推巧克力可可碎片一定要加滿滿鮮奶油，也引來其他人附和留言：「選你正解」、「一模一樣」、「奶油擠滿超爽」。

4.冰搖果茶

不喜歡喝咖啡，去星巴克就要點冰茶系列，冰搖果茶在茶中加入酸甜果香，喝起來清爽消暑，有網友建議「糖壓一下」才不會太甜，另外蜜柚紅茶、檸檬茶也都很讚。

5.冷萃黑咖啡

比起花招很多的飲品，經典口味更歷久不衰，星巴克冷萃咖啡以冷水慢速萃取，讓你感受到咖啡的馥郁風味，喝起來口感滑順，還能品嚐到豆子裡蘊藏的巧克力、柑橘香。

除了星巴克，路易莎也是熱門的連鎖咖啡店，裡面有很多款必點商品，這裡整理出網友激推的3樣飲品，保證好喝不踩雷。

1.莊園級拿鐵

路易莎的莊園系列非常經典，莊園咖啡豆保有咖啡香卻不苦澀，喝起來帶有花、柑橘類香氣，配上香濃鮮奶滑順好入口，單純喝美式也很不錯。

2.小農雪點鮮奶茶

小農系列喝起來更香醇，其中小農雪點鮮奶茶以泰芙茶為基底，加入牛奶並撒上一層黑糖粉，黑糖自身的甜味，讓這款不用加糖就很好喝。

3.抹茶、焙茶系列

抹茶、焙茶愛好者很難找到好喝的店家，路易莎的京都宇治茶飲系列就充滿道地風味，不管是做成鮮奶茶或咖啡，都帶有日式焙茶、抹茶特有的香氣。

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