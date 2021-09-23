周冬雨「黃色禮物裝」失算！　側面看「比例超短」被批：撐不起來

記者王則絲／台北報導

大陸女星周冬雨日前以電影《平原上的火焰》出席北京國際電影節，選穿一襲鮮嫩黃色的「禮物裝」，在紅毯上顯得特別耀眼，也與中秋節巧妙呼應，不過有不少網友卻認為，周冬雨這次的造型又犯了她常發生的「小孩開大車」的問題，「她的身材撐不起來」、「不太適合她。」

▲周冬雨出席北京國際電影節。（圖／翻攝自周冬雨工作室微博）



在鏡頭前總是顯得身材嬌小的周冬雨，傳聞真實身高其實根本不到160cm，官方顯示的162cm在許多與其他藝人的合照裡都對不太上，加上纖細如紙片人的體態，更讓她感覺超級小隻，駕馭起出席各大盛會時必備的大禮服造型，才會常常發生像小朋友偷穿大人衣服、「小孩開大車」的問題。

▲周冬雨選穿Oscar de la Renta的「黃色禮物裝」。（圖／翻攝自周冬雨工作室微博）



周冬雨這回選穿Oscar de la Renta的鮮黃禮服登上紅毯，前方兩條粗肩帶罩著胸前，並在背後綁成一個巨大的蝴蝶結，像個巨大的行走禮物，而這套「黃色禮物裝」確實透過提高腰線來拉長比例，但是在現場生圖裡可以看到，周冬雨從側面看的比例已失調，且完全無法顯現曲線，整個人看起來「很短」。

▲側面看比例已失調，且完全看不出身形曲線。（圖／CFP）



粉絲們雖一面倒誇讚周冬雨俏皮可人，白皙肌膚什麼顏色都能襯膚，「好瘦好美」，但也有不少網友直言，認為這套「禮物裝」不適合她，「她的身材撐不起來」、「再看model穿真的有差。」就連妝髮也被批評「一成不變」。

►愛黛兒認愛後更美了！「腰束奶澎」造型參加婚禮 網：來搶風采的

►Angelababy撞衫Jisoo網戰翻！「人間DIOR」尬纖腰…轉身她贏了