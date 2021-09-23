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Wedgwood全新Black Line系列簡單美　在房裡帥一波

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▲2021秋冬寢具。（圖／Wedgwood、日比家族提供）

▲2021秋冬寢具推出中性色調，帶出另一種居家風格。（圖／Wedgwood提供）

記者蔡惠如／綜合報導

若你總為了必須要在花花床寢中選擇一件「較單純」的式樣而苦惱，今年秋冬你可以略過這個步驟，以英倫風格見長的Wedgwood寢具，日前發表的全新Black Line系列，不但拯救你的視網膜，也能符合你對於細節的要求，無論是男性或是喜愛簡單的帥氣女生都能很滿意，唯一要解決的就是何時該出手（全台百貨周年慶整理包）。

由特家總代理的Wedgwood寢飾，今年秋冬首度發表Black Line系列，主打當代英倫雅痞紳士品味，以經典優雅的風格，結合恰到好處的細膩和精緻，用簡單的線條、圖騰和色彩打造出的單純精緻，且偏向較中性的設計，喚醒不求蕾絲、但求質感的廣大客群。

▲2021秋冬寢具。（圖／Wedgwood、日比家族提供）

▲Wedgwood雋永系列經典菱格刺繡床組青灰綠，售價20,800元。（圖／Wedgwood提供）

Black Line系列包括3個款式，「Signature雋永」靈感出自典藏圖庫中，最早的浮雕玉石邊框設計檔案，融和英式建築的幾何線條，以經典菱格紋間格交錯，簡潔刺繡設計襯佐雅致配色為特色；「Solid Color簡約」則以恰到好處為主題，剪裁與細節極簡輕巧；「Bi-Color薩佛」浮雕玉石的純粹色調，帶來混搭性強的特色，雙人4件式床寢售價14,800元起。

▲2021秋冬寢具。（圖／Wedgwood、日比家族提供）

▲Wedgwood簡約系列床組珊瑚藍，售價14,800元。（圖／Wedgwood提供）

▲2021秋冬寢具。（圖／Wedgwood、日比家族提供）

▲Wedgwood薩佛床組Bi-Color月夜藍，售價14,800元。（圖／Wedgwood提供）

日比家族旗下的DIESEL與WENTEX，今年秋冬也推出以中性設計的款式，不同於Wedgwood主打的單一色調，採用最新「數位印染」科技，結合電腦資訊、精密機械、紡織、化工一氣呵成，可印出高達1670萬種顏色，其特色是可呈現不連續且大面積的圖騰。

▲2021秋冬寢具。（圖／Wedgwood、日比家族提供）

▲DIESEL Water Rock原裝進口數位印染雙人平單組，售價14,800元。（圖／日比家族提供）

DIESEL Water Rock多層次的紋路，如同水彩溶於水中後，隨著水波相互交融層疊的色彩，海藍色與灰色帶來凌亂且柔軟的線條感，細節處更有DIESEL logo點綴其中；WENTEX Paperclip床組靈感，則來自超現實主義大師達利，沉穩的灰色調主體之下，重新詮釋「迴紋針」，兩個重疊相連的膠囊橢圓形圖騰，呈現出另類的幾何風格。

▲2021秋冬寢具。（圖／Wedgwood、日比家族提供）

▲WENTEX Paperclip土耳其原裝進口數位印染 雙人平單組，售價10,800元。（圖／日比家族提供）

關鍵字：

Wedgwood, Black Line, 日比家族, DIESEL, WENTEX, 中性, 寢具, 床寢

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