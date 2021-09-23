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凱特王子妃奶油白套裝剛柔並濟　林志玲也愛這牌　

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▲▼ 凱特王子妃 。（圖／翻攝Duke and Duchess of Cambridge IG）

▲凱特王子妃穿奶油白新裝亮相。（圖／翻攝Duke and Duchess of Cambridge IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國凱特王子妃近日密集執行公務，打破外界猜測她懷孕的傳言，昨晚她特別換上約16,000元的奶油白色裙裝，接待與她共同完成收錄疫情期間眾生相《Hold Still》攝影集的夥伴們，她的新裝出自浪漫設計著稱的英國品牌self-portrait，林志玲、徐若瑄等女星都是品牌擁護者。

▲▼ 凱特王子妃 。（圖／翻攝Duke and Duchess of Cambridge IG）

▲凱特王子妃與促成《Hold Still》攝影集的工作人員相見歡。（圖／翻攝Duke and Duchess of Cambridge IG）

時序入秋，凱特近期的穿搭也被視為秋裝的最佳示範，她所選的self-portrait是馬來西亞設計師Han Chong 2013年於英國成立的品牌，擅長運用蕾絲與刺繡元素裝飾，流露極致女人味，此次她所穿的奶油白新裝，上半身是硬挺的收腰西裝外套剪裁，下半身則是飄逸的雪紡百褶裙，裙擺以蕾絲飾邊，展現剛柔並濟的風格。

▲▼ self-portrait奶油白外套配雪紡百褶裙裝，約16,000元。（圖／翻攝self-portrait官網）

 

▲self-portrait奶油白外套配雪紡百褶裙裝，約16,000元。（圖／翻攝self-portrait官網）

疫情肆虐，凱特發起募集疫情相關照片活動，募集到3萬多張照片，再從中挑出100張集結成攝影集，今年5月出版上市，她特別感謝工作人員的付出，完成這項別具意義的計畫。

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關鍵字：

凱特, 王子妃

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