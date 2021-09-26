輕巧掛燙機1980元→660元！皺衣服3分鐘變平整　出門不再慌亂

文／C編

很多女生的衣服總是堆在一起，想到要穿的時候再從衣服堆裡撈出來，長此以往，衣服容易變皺，「Her森森」推薦「魔力家手持式蒸氣掛燙機」，小巧的設計加上噴霧功能，輕鬆讓衣服變得平整，絕對要入手。

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▲魔力家手持式蒸氣掛燙機，原價1980元、特價660元，點我購買。



魔力家手持式蒸氣掛燙機擁有輕巧的設計外觀，只要30秒就可快速加熱，3到5分鐘就能把一件衣服燙完，非常適合早上出門或是臨時有事要穿上襯衫時使用。

這台掛燙機不但加熱速度快，304不鏽鋼蒸氣噴頭導熱快速，耐腐蝕、不易變形，可以快速噴出霧氣，按壓鎖扣即可隨意變換不同的出霧功能。

▲不要再面對皺巴巴的衣服發呆了。（圖／Pexels）

另外，260ml大容量透明水箱可以連續使用15分鐘，雙側按壓1秒就可以快速拆裝，非常方便又省時，並且採用360度無死角取水球設計，出蒸氣順暢無阻；同時設有8分鐘自動停止出霧，過熱斷電保護、以及防乾燒設計，忘記關機也不用擔心，擁有智能安全關機模式。

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「Her森森」推出「魔力家手持式蒸氣掛燙機」，原價1980元、特價660元，超方便的掛燙機世人人家中都應該要擁有的單品，時時刻刻保持衣服整潔平整，這樣穿出去才不會很丟臉，還沒有的人趕緊下標搶起來。