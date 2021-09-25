《魷魚遊戲》場景現身梨泰院！恐怖女娃娃、「小紅人」陪你玩一場

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@netflixkr、@sir.seop

Netflix韓劇《魷魚遊戲》上線後人氣火爆，講述負債累累的角色們參與了一場獎金豐厚的神祕遊戲，雖然遊戲殘酷不堪，舉辦的地點卻童趣可愛，充滿五顏六色的遊樂設施。而現在這些場景竟然被搬進現實，「一二三木頭人」的恐怖女娃、裝獎金的小豬撲滿…都神還原，還可以跟執行遊戲的「小紅人」合影。

「魷魚遊戲世界」設置在韓國地鐵梨泰院站，從站外就張貼大型海報宣傳，上面放了一隻醒目的黃金色「小豬撲滿」，裡面有鈔票在飛舞，就跟劇裡的一模一樣。

沿著樓梯往下走，就會來到玩「椪糖遊戲」的遊樂場場景，設施上面還坐著「一二三木頭人」時掃射參賽者的巨型女娃娃，繽紛的裝置讓劇迷彷彿走入劇中，想瘋狂打卡拍照。

展示區內還有一台「巨型扭蛋機」，裡面能轉出彈珠、抓石子等韓國傳統小遊戲道具，參與打卡活動，則有機會抽中包含綠色運動服的《魷魚遊戲》禮包。

裡面的工作人員也換上劇中遊戲執行者的紅色連身衣和面罩，大方的與民眾擺出各種姿勢合影，可以一起重現被槍殺的畫面。而劇中演員像飾演姜曉的鄭浩妍、飾演流氓德秀的許成泰也都有到場支持，展覽持續到9月26日，在韓國有機會的話快去朝聖。

另一齣熱播韓劇《海岸村恰恰恰》裡面的漂亮海景、純樸村子…也讓粉絲們想去朝聖，原來這些場景都是在韓國浦項所拍攝。劇中的Live吧「白天的咖啡，月夜的啤酒」，其實是一間五金零件工廠，劇組只把外觀改造得可愛又有年代感，很多人都來跟它合影，還有清湖五金行等場景也可以踩點。男、女主角相遇的海邊則是在「月浦海水浴場」拍攝，浪漫的海邊吸引許多遊客。

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