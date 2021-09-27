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大燕麥片75元起！可鹽可甜、沖泡就能吃　還能煮超豪華螃蟹粥

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文／C編

燕麥片營養價值、膳食纖維都高，因此被認為是健康食物，而且多半即沖即食、或是稍微煮一下就能吃，相當方便。「Her森森」推出桂格推出的多種穀類食品，包括不少燕麥片，有甜、有鹹也有原味，從正餐到點心都能包辦。

▼▼點圖搶好康▼▼

▲桂格,麥片,大燕麥片,減肥,瘦身,Her森森,。（圖／Her森森）

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嚴選薄片大燕麥片1200g*6盒，原價1614元、特價747元

最健康的選擇就是這種大燕麥片，沒有多餘的添加物，可以按照自己的喜好製作出好吃的麥片粥，扮進牛奶營養更加分，或是加點青菜、雞蛋、肉片，就是輕鬆沒有負擔的美味餐點，秋蟹季節將至，還能霸氣做出螃蟹燕麥粥，光用想的就流口水。

奇亞籽麥片系列-特濃鮮奶28g*10包，原價150元、特價119元

比起一般的麥片，多添加了奇亞籽，富含膳食纖維，除了吃下肚有飽足感之外，更可以幫助消化，特濃鮮奶口味最適合早上來一杯，立刻幫助身體補充營養，同時增加飽足感。

▲桂格燕麥。（圖／Her森森）

▲桂格燕麥。（圖／Her森森）

▲加入螃蟹、南瓜，讓燕麥片有各種變化。

濃湯燕麥-鮮蔬蘑菇風味 43g*5包/盒，原價159元、特價119元

不喜歡喝甜的人，可以選擇鮮蔬蘑菇風味的燕麥濃湯，除了正餐時當作湯品，下午肚子餓，沖泡一包當下午茶，比起甜食、奶茶，絕對健康許多。

堅果穀多多系列-焙香腰果風味（10入/袋 可冰沖），原價150元、特價119元

利用特殊製程技術，把10幾種穀物、堅果種子烘烤成核桃酥片，熱水沖、冰水沖都沒問題，一杯就有滿滿的穀物，不只是營養滿分，也同時可以攝取到腰果的不飽和脂肪酸以及多種礦物質。

美味大燕麥片-水果優格58.5gx5入，原價98元、特價75元
桂格美味大燕麥片，使用整顆燕麥不經切割製成，含有膳食纖維，可增加飽足感，以蘋果、草莓等綜合果粒，搭配優質燕麥，調配出令人著迷的幸福酸甜好滋味。

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▲桂格,麥片,大燕麥片,減肥,瘦身,Her森森,。（圖／Her森森）

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關鍵字：

桂格, 麥片, 大燕麥片, 減肥, 瘦身, Her森森

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