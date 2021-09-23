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沛納海鏤空自動上鍊錶首發　帥造型源自豪華快艇

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▲▼ Panerai,Ulysse Nardin 。（圖／公關照）

▲沛納海Submersible S BRABUS Black Ops專業潛水腕錶限量100只，約1,460,000元。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

沛納海（Panerai）首次搭載鏤空自動上鍊機芯的作品，獻給與其攜手的德國奢華機械工程品牌Brabus，聯手打造限量100只的Submersible S BRABUS Black Ops專業潛水腕錶，錶名中「S」點出鏤空的結構特色，而帥氣外型則受Brabus的Black Ops系列豪華快艇啟發，錶殼以深灰色Carbotech™碳纖維材質製成，時針、分針和小秒針均點綴紅色，而錶冠護橋槓桿、錶帶、機芯和錶背均刻有Brabus品牌標識。

▲▼ Panerai,Ulysse Nardin 。（圖／公關照）

▲德國奢華機械工程品牌Brabus專精於高性能車輛與船舶改裝。

Submersible S BRABUS Black Ops專業潛水腕錶擁有霸氣的47毫米錶徑，但戴起來纖薄輕盈，除了錶殼材質輕，內載搭配沛納海微型自動盤的P.4001/S機芯也是薄型關鍵；此外，配備可用於潛水計時的單向旋轉錶圈，以及第二時區和24小時顯示功能，防水300米。

▲▼ Panerai,Ulysse Nardin 。（圖／公關照）▲▼ Panerai,Ulysse Nardin 。（圖／公關照）

▲沛納海標誌性的錶冠護橋槓桿、錶帶、機芯和錶背均刻有Brabus品牌標識。

已連續十多年擔任摩納哥遊艇展官方贊助商的雅典錶（Ulysse Nardin），去年因新冠肺炎疫情暫停一年後，今年9月底重新回歸，豪華遊艇再次齊聚地中海度假勝地赫拉科斯勒港，品牌率先推出限量100只的潛水系列計時腕錶摩納哥限量版，面盤特別以紅字標註遊艇展字樣「MONACO YACHT SHOW」，計時秒針與各功能小盤指針均以紅色裝飾，為潛水錶注入活潑朝氣。

▲▼ Panerai,Ulysse Nardin 。（圖／公關照）

 

▲雅典錶潛水系列計時腕錶摩納哥限量版，422,500元。（圖／雅典錶提供）

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關鍵字：

沛納海, Panerai, Ulysse Nardin, 雅典錶, 潛水錶

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