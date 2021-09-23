週年慶懶人包／經典保養組合這樣買就對！人氣乳霜粉絲一用就是20罐

記者李薇／綜合報導

週年慶已經有百貨開跑，但重頭戲的台北戰區還在蓄勢待發，《ET FASHION》就盤點10大必買特惠組，想趁著周年慶搶便宜的人手腳要快。

1.SK-II青春發燒組，優惠價6250元

組合內容：青春露230ml＋全效活膚潔面乳120g

必買理由：SK-II青春露是絕對必搶的單品，除了加大版以外，跟潔面乳的組合也是必搶，因為潔面乳用量很省，而且是網路口碑必囤單品，所以這一組絕對必買。

2.資生堂 No.1乳霜王組，優惠價2800元

組合內容：百優精純乳霜50mL＋百優精純乳霜7mL*4份

必買理由：精純乳霜是專櫃銷售NO.1的經典商品，雖然是乳霜，但使用起來一點都不黏膩，非常清爽但又有保濕度，身為粉絲都用了20瓶以上，可見是真心厲害，線上預購會獨家組合必敗。

3.契爾氏 金盞花淨緻組，優惠價2385元

組合內容：金盞花植物精華化妝水 250ml＋亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜 125ml＋金盞花植物精華化妝水 40ml＋金盞花潔面泡泡凝露 30ml＋金盞花精萃亮采水凝霜 7ml＋亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜 14ml

必買理由：光是金盞花植物精華化妝水就很值得收，加上亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜幾乎可以說是油性肌雙星都到齊，身為粉絲一定要囤貨的就是這兩瓶，絕對清爽又好用。

4.蘭蔻 超極光晶露搶購組，特惠價3150元

組合內容：超極光活粹晶露150ml＋超極光活粹晶露50ml＋超極光活粹晶露10mlX5

必買理由：蘭蔻在之前推出的「極光水」超極光活粹晶露這次在週年慶祭出買150ml再送100ml的超級優惠，絕對是最近乾性肌膚轉秋天的必珍藏好物，一擦臉部肌膚重現年輕光澤，讓人用過就上癮。

5.DARPHIN 粉紅發燒必敗組，優惠價2,250元

組合內容：全效舒緩精華液30ml＋全效舒緩精華液5mlx3

必買理由：DARPHIN的全效舒緩精華液可以說是品牌的明星商品，用完肌膚不但可以舒緩保濕，療癒的味道更是讓人用過就難忘，絕對是敏感肌膚一定要用的單品。

6.THREE 平衡潔膚雙瓶組，優惠價2,430元



組合內容：平衡潔膚油R*2

必買理由：THREE的平衡潔膚油也是品牌的經典商品，洗起來一點都不會油膩加上天然植萃的香味，絕對是每天上妝人療癒的小確幸，這次兩瓶正貨的組合不買太可惜。

7.ALBION 健水美肌彈潤組，優惠價2,800元

組合內容：健康化妝水 N 330ml(正貨)＋賦活超彈力蘋果肌滲透乳 30g＋賦活超彈力蘋果肌滲透乳 30g＋健康化妝水 N 12mlx2＋健康化妝水 N 27ml＋健康面膜 E

必買理由：ALBION的健康化妝水非常好用，裡面添加北之薏仁成分，不管是濕敷還是乾擦，都可以讓肌膚重現年輕白皙，還可以鎮定敏感泛紅，絕對是暗沉肌膚必備。

8.克蘭詩 黃金家族發光保證組，優惠價4,850元

組合內容：黃金雙激萃 30ml＋黃金亮眼萃 20ml＋阿爾卑斯純淨潔顏慕斯 50ml

必買理由：黃金雙激萃一次擁有兩種質地，塗抹起來非常適合秋冬，保濕度夠、滋潤度也很足，而且吸收快速，這次更是搭配新品黃金亮眼萃亮相，絕對是抗初老肌膚必備。

9.蘭芝 年度暢銷拋光抗老經典組，優惠價3,500元

組合內容：超級莓果C煥顏精露EX 150ml＋完美新生肌能露AD 40ml＋超能亮睡美人晚安面膜 70ml＋內附柔漾二用拋光化妝棉(60片/盒)

必買理由：這一組就可以完成整個夜間保養，超級莓果C煥顏精露EX幫助肌膚拋光，注入莓果精萃，完美新生肌能露AD則是精華，為肌膚打造抗老能量，最後晚安面膜全面封存，絕對是必買組合。

10.FANCL MCO繁花珍藏卸粧組，優惠價3,152元

組合內容：MCO速淨卸粧液 120ml x4＋MCO速淨卸粧液 60ml x2

必買理由：卸妝是每天幾乎都要用到的保養單品，FANCL的MCO速淨卸粧液好用不黏膩，一下就可以把臉上妝容通通清空，趁著周年慶囤貨是絕對必要。