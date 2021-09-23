fb ig video ETtoday search mobile

許維恩39歲依舊少女感滿滿！「凍齡4秘訣」養出澎亮肌膚＋火辣身材

>

▲▼許維恩「凍齡4秘訣」養出少女肌。（圖／翻攝ＩＧ）

▲許維恩是許多人心中的性感女神，肌膚、身材狀態都維持很好。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝IG@sharon701111

擁有精緻臉孔和凹凸有致好身材的女星許維恩，從出道以來就是許多人心中的性感女神，而今年即將要邁入40歲的她從肌膚狀態到身材都維持超好，依舊少女感十足，讓許多粉絲都羨慕直呼「到底怎麼保養的」？《ET FASHION》特別請到她來跟大家分享她的養膚＋身材管理之道，快來學習女神的4招凍齡小秘訣。

＃保養最注重保濕

提到保養，相比於許多人很在意美白、抗老等功能，她表示自己最注重保濕和修護、穩定肌膚，所以她的保養步驟也不會太繁瑣，每天就是卸妝清潔後會敷個面膜，再加上保濕，最後再用個能幫助鎖水的精華、乳霜。

▲▼許維恩「凍齡4秘訣」養出少女肌。（圖／翻攝ＩＧ）

▲想偷懶保養時，她會用保濕效果好的化妝水省略多個步驟，最近很愛用「BIO UP極酵煥顏青春露」。

＃快速保養就靠多效精華水

因為每天要跑行程、錄影、各種活動，工作比較忙碌，難免會有覺得累、想偷懶保養的時候，她也有自己一套快速保養秘訣。這時候她會用一瓶比較保濕的化妝水或精華水，像是她最近愛用「BIO UP極酵煥顏青春露」，不僅很保濕，還有美白、抗老和她很重視的修護作用，「這個步驟是最快的，也不用再去敷臉，或是還要擦很多保養品來鎮定自己的肌膚。」

＃急救肌膚必用蘆薈

當肌膚比較不穩定時，她會用蘆薈來急救保養，「我很喜歡用天然東西，因為天然的（護膚品）我皮膚比較不會敏感」，她也認為保養越簡單越好，把太多的保養品擦上臉反而會造成肌膚的負擔，所以她也很喜歡用蘆薈這種天然的成分。

▲▼許維恩「凍齡4秘訣」養出少女肌。（圖／翻攝ＩＧ）

▲她除了跟著「大王」勤健身，飲食上也很注意。

＃健身＋飲食維持好身材

除了凍齡好肌膚，她的纖細緊實體態也讓許多粉絲超羨慕，而在身材管理上，她也是秉持「管住嘴、邁開腿」原則。她在飲食上很克制，平時很少吃油炸、不吃辣，也不吃太油的食物，調味料放比較多的食品、料理她也不太吃，「我現在在飲食上比較注重，吃得比較清淡一些」。

而運動上，她表示自己現在就是跟著未婚夫「大王」王家梁健身，通常是「做三休二」的頻率在健身，最近還一起去學滑水，她也很推薦滑水給想運動、維持身材的人，很好玩又能用到全身核心，「滑水是很特別的運動，從頭到腳都會運動到」。

►星・變美／鍾麗緹「上鏡顯瘦」秘訣公開！簡單4招快速消水腫

►皮膚科醫師曝「容易致痘6食物」：奶茶、拿鐵都上榜

►頭髮掉不停？小心5個「洗頭壞習慣」　最後一項超多女生都做過

關鍵字：

許維恩, 保養, 護膚, 凍齡, 瘦身, 維持身材, 秘訣, 方法, 小撇步, 女星

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

饗食天堂吃到飽每人只要865元　碳烤羊肩排、爐烤牛排無限狂嗑

饗食天堂吃到飽每人只要865元　碳烤羊肩排、爐烤牛排無限狂嗑

日網瘋傳心測「抽屜放了什麼」　看出你真實內心年齡、性格優缺點

日網瘋傳心測「抽屜放了什麼」　看出你真實內心年齡、性格優缺點

麥當勞「暗黑臭豆腐堡」新品逆天！加一餡料網崩潰：真香了

麥當勞「暗黑臭豆腐堡」新品逆天！加一餡料網崩潰：真香了

8位明星「爆紅卻後繼無力」　歐陽娜娜爭議大、沈月交不出新代表作 日本超準心測！從「送禮物」看戀愛處理方式　你也受不了曖昧不明嗎？ 玄彬拍廣告也能隔空放閃孫藝珍　露「抬頭紋」照樣帥暈粉絲 Angelababy撞衫Jisoo網戰翻！「人間DIOR」尬纖腰…轉身她贏了 孫芸芸搶拎「15年Chloé包」走太前面！　腳藏亮點釣出大咖女星回應 周冬雨「黃色禮物裝」失算！　側面看「比例超短」被批：撐不起來 2021下半年9款無線耳機！小米2千有找、SAMSUNG夢幻紫絕對必收

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面