許維恩39歲依舊少女感滿滿！「凍齡4秘訣」養出澎亮肌膚＋火辣身材

▲許維恩是許多人心中的性感女神，肌膚、身材狀態都維持很好。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝IG@sharon701111

擁有精緻臉孔和凹凸有致好身材的女星許維恩，從出道以來就是許多人心中的性感女神，而今年即將要邁入40歲的她從肌膚狀態到身材都維持超好，依舊少女感十足，讓許多粉絲都羨慕直呼「到底怎麼保養的」？《ET FASHION》特別請到她來跟大家分享她的養膚＋身材管理之道，快來學習女神的4招凍齡小秘訣。

＃保養最注重保濕



提到保養，相比於許多人很在意美白、抗老等功能，她表示自己最注重保濕和修護、穩定肌膚，所以她的保養步驟也不會太繁瑣，每天就是卸妝清潔後會敷個面膜，再加上保濕，最後再用個能幫助鎖水的精華、乳霜。

▲想偷懶保養時，她會用保濕效果好的化妝水省略多個步驟，最近很愛用「BIO UP極酵煥顏青春露」。



＃快速保養就靠多效精華水



因為每天要跑行程、錄影、各種活動，工作比較忙碌，難免會有覺得累、想偷懶保養的時候，她也有自己一套快速保養秘訣。這時候她會用一瓶比較保濕的化妝水或精華水，像是她最近愛用「BIO UP極酵煥顏青春露」，不僅很保濕，還有美白、抗老和她很重視的修護作用，「這個步驟是最快的，也不用再去敷臉，或是還要擦很多保養品來鎮定自己的肌膚。」

＃急救肌膚必用蘆薈



當肌膚比較不穩定時，她會用蘆薈來急救保養，「我很喜歡用天然東西，因為天然的（護膚品）我皮膚比較不會敏感」，她也認為保養越簡單越好，把太多的保養品擦上臉反而會造成肌膚的負擔，所以她也很喜歡用蘆薈這種天然的成分。

▲她除了跟著「大王」勤健身，飲食上也很注意。



＃健身＋飲食維持好身材



除了凍齡好肌膚，她的纖細緊實體態也讓許多粉絲超羨慕，而在身材管理上，她也是秉持「管住嘴、邁開腿」原則。她在飲食上很克制，平時很少吃油炸、不吃辣，也不吃太油的食物，調味料放比較多的食品、料理她也不太吃，「我現在在飲食上比較注重，吃得比較清淡一些」。

而運動上，她表示自己現在就是跟著未婚夫「大王」王家梁健身，通常是「做三休二」的頻率在健身，最近還一起去學滑水，她也很推薦滑水給想運動、維持身材的人，很好玩又能用到全身核心，「滑水是很特別的運動，從頭到腳都會運動到」。

►星・變美／鍾麗緹「上鏡顯瘦」秘訣公開！簡單4招快速消水腫

►皮膚科醫師曝「容易致痘6食物」：奶茶、拿鐵都上榜



►頭髮掉不停？小心5個「洗頭壞習慣」 最後一項超多女生都做過