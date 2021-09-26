海獺喜歡用海帶裹住身體！療癒小物還原有趣習性　矇眼、手牽手太Q

編輯／Emily 圖／翻攝自felissimo.co.jp、store.kakaofriends.com

日本雜貨品牌Felissimo先前曾出過一款「海獺化妝包」，把海獺喜歡用手遮眼、蒐集小石子等習慣融入設計，可愛模樣讓人融化。最近又新出了一款更厲害的「海獺小包包」，比起舊版只做出海獺的頭，這款從頭部到尾巴全部神還原，做成一隻立體娃娃，還結合了更多有趣習性。

「海獺小包包」不只造型Q萌，更融合了許多迷人習性，讓你陷入海獺的魅力。海獺的手掌是全身上下唯一沒有毛的地方，所以為了防止體溫下降，會把兩隻手擺在臉頰或眼部，這款小包包也在海獺的手掌、臉頰裡裝入磁鐵，讓你黏上去重現招牌矇眼動作，兩隻放一起還能牽手。

海獺平常喜歡蒐集石頭，並拿來當工具撬開貝殼，所以身上有特殊的皮口袋構造，用來裝小石子，把「海獺小包包」的手臂打開，也能看到這個小細節。

海獺平常喜歡用海藻、海帶裹住身體，能防止牠在睡覺時被海水沖走，海獺媽媽有時候也會用海帶把寶寶捆在身上，就能一邊捕食一邊育兒。「海獺小包包」就把拉鍊做成一條長長的海帶，重現這個有趣習性，拎起來也更方便，包包裡面容量很夠，可以裝髮飾、化妝品等隨身小物。

喜歡可愛造型小物的話，韓國KAKAO FRIENDS則推出了一系列萊恩寵物貓春植的新品。其中一款是方形的「多功能靠墊」，能拆成兩部分枕在不同地方，方形的適合靠在背後，上面還有小口袋可以裝搖控器或手機，圓筒型的可以枕在手腕下。

另外還有推出室內拖鞋和坐墊，拖鞋上面有春植的呆呆臉，兩邊的表情還不一樣，特別的是鞋子後方有做出春植的小尾巴，實在是太萌了。坐墊則把春植變成圓形，柔軟材質墊在椅子上很舒服，久坐都不會屁股痛。

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