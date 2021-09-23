週年慶懶人包／彩妝必買組合TOP 5！每一組買來立刻就用得到，好實惠！

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

週年慶已經開打，想要買什麼樣的彩妝組合可以說是應有盡有，《ET FASHION》就針對彩妝組合，整理一篇懶人包，絕對都是最經典、好用的單品，當然也是必搶必買的好物。

1.Dior 迪奧癮誘粉漾雙星組，優惠價2700元

組合內容：迪奧豐漾俏唇蜜#001＋癮誘粉漾潤唇膏#001＋超級夢幻美肌萃7ML＋Miss Dior漫舞玫瑰淡香水5ML＋午夜湛藍絨面化妝包

必買理由：Dior在年度幾乎不會推出任何優惠，這次針對週年慶推出組合，癮誘粉漾潤唇膏絕對是精緻女孩一定要用過的單品，還有絕美的限量化妝包搭配，此時不買更待何時。

2.嬌蘭 24K純金光奢華底妝組#01，優惠價3195元

組合內容：24K純金光粉底液 #01＋皇家蜂王乳蜜露 40ml＋皇家蜂王乳平衡油3G 5ml＋24K純金光粉底液 5ml＋KISSKISS法式之吻迷你唇膏#344

必買理由：嬌蘭的24K純金光粉底液一直以來都穩坐貴婦粉底寶座，因為它可以為肌膚帶來的光澤加上遮瑕度，深受很多粉絲喜愛，只要有人推薦粉底液，一定會有它。

3.BOBBI BROWN 冬蟲夏草粉底組，優惠價4,095元

組合內容：冬蟲夏草精華粉底＋冬蟲夏草精華亮膚持妝乳＋專業刷具筒＋金緻奢華唇膏迷你版＋冬蟲夏草精華亮膚露15ml

必買理由：冬蟲夏草粉底絕對是秋冬必買的單品，不但質地滋潤，一抹就擁有細緻的光澤感，而且遮瑕度極優，身為想要在秋冬也可以妝容精緻一波，那絕對要入手這系列。

4.LAURA MERCIER 煥顏冠軍底妝金裝版，優惠價3420元

組合內容：煥顏氣墊粉餅＋金裝版蜜粉禮盒＋粉色天鵝絨粉撲＋香草巧酥化妝包

必買理由：LAURA MERCIER的蜜粉一直以來都是品牌非常熱賣的單品系列，這次換上金色蓋子設計，感覺又更加高級，很有收藏的價值。

5.NARS 王牌底妝明星組，優惠價2,835元

組合內容：任一氣墊粉餅＋裸光肌蜜粉餅或蜜粉＋迷你妝點甜心遮瑕蜜 限定色＋迷你輕無畏裸光妝前乳2ml

必買理由：NARS的氣墊粉餅也非常有名，粉絲都相當愛用，有霧感的妝容或是光澤感的妝榮可以選則，這次再送明星裸光肌蜜粉餅，也是非常實用的組合。