fb ig video ETtoday search mobile

週年慶懶人包／彩妝必買組合TOP 5！每一組買來立刻就用得到，好實惠！

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

週年慶已經開打，想要買什麼樣的彩妝組合可以說是應有盡有，《ET FASHION》就針對彩妝組合，整理一篇懶人包，絕對都是最經典、好用的單品，當然也是必搶必買的好物。

1.Dior 迪奧癮誘粉漾雙星組，優惠價2700元

組合內容：迪奧豐漾俏唇蜜#001＋癮誘粉漾潤唇膏#001＋超級夢幻美肌萃7ML＋Miss Dior漫舞玫瑰淡香水5ML＋午夜湛藍絨面化妝包

▲週年慶,2021週年慶,dior,嬌蘭,BOBBI BROWN,NARS,LAURA MERCIER。（圖／品牌提供）

必買理由：Dior在年度幾乎不會推出任何優惠，這次針對週年慶推出組合，癮誘粉漾潤唇膏絕對是精緻女孩一定要用過的單品，還有絕美的限量化妝包搭配，此時不買更待何時。

2.嬌蘭 24K純金光奢華底妝組#01，優惠價3195元

組合內容：24K純金光粉底液 #01＋皇家蜂王乳蜜露 40ml＋皇家蜂王乳平衡油3G 5ml＋24K純金光粉底液 5ml＋KISSKISS法式之吻迷你唇膏#344

▲週年慶,2021週年慶,dior,嬌蘭,BOBBI BROWN,NARS,LAURA MERCIER。（圖／品牌提供）

必買理由：嬌蘭的24K純金光粉底液一直以來都穩坐貴婦粉底寶座，因為它可以為肌膚帶來的光澤加上遮瑕度，深受很多粉絲喜愛，只要有人推薦粉底液，一定會有它。

3.BOBBI BROWN 冬蟲夏草粉底組，優惠價4,095元

組合內容：冬蟲夏草精華粉底＋冬蟲夏草精華亮膚持妝乳＋專業刷具筒＋金緻奢華唇膏迷你版＋冬蟲夏草精華亮膚露15ml

▲週年慶,2021週年慶,dior,嬌蘭,BOBBI BROWN,NARS,LAURA MERCIER。（圖／品牌提供）

必買理由：冬蟲夏草粉底絕對是秋冬必買的單品，不但質地滋潤，一抹就擁有細緻的光澤感，而且遮瑕度極優，身為想要在秋冬也可以妝容精緻一波，那絕對要入手這系列。

4.LAURA MERCIER 煥顏冠軍底妝金裝版，優惠價3420元

組合內容：煥顏氣墊粉餅＋金裝版蜜粉禮盒＋粉色天鵝絨粉撲＋香草巧酥化妝包

▲週年慶,2021週年慶,dior,嬌蘭,BOBBI BROWN,NARS,LAURA MERCIER。（圖／品牌提供）

必買理由：LAURA MERCIER的蜜粉一直以來都是品牌非常熱賣的單品系列，這次換上金色蓋子設計，感覺又更加高級，很有收藏的價值。

5.NARS 王牌底妝明星組，優惠價2,835元

組合內容：任一氣墊粉餅＋裸光肌蜜粉餅或蜜粉＋迷你妝點甜心遮瑕蜜 限定色＋迷你輕無畏裸光妝前乳2ml

▲週年慶,2021週年慶,dior,嬌蘭,BOBBI BROWN,NARS,LAURA MERCIER。（圖／品牌提供）

必買理由：NARS的氣墊粉餅也非常有名，粉絲都相當愛用，有霧感的妝容或是光澤感的妝榮可以選則，這次再送明星裸光肌蜜粉餅，也是非常實用的組合。

關鍵字：

週年慶, 2021週年慶, dior, 嬌蘭, BOBBI BROWN, NARS, LAURA MERCIER

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

這3個星座最容易出現渣男！第一名簡直中央空調，對哪個女生都暖

這3個星座最容易出現渣男！第一名簡直中央空調，對哪個女生都暖

殺！DR.WU杏仁酸買一送一　理膚寶水8折再抽Apple大全配

殺！DR.WU杏仁酸買一送一　理膚寶水8折再抽Apple大全配

超優雅的韓系小姊姊馬尾　10秒鐘就可以輕鬆綁好　還不快學起來

超優雅的韓系小姊姊馬尾　10秒鐘就可以輕鬆綁好　還不快學起來

粉底空空賞寶座一定有它！10倍冬蟲夏草的養膚型粉底　秋冬用還順便護膚 50歲李英愛拍影片臉部肌膚零細紋　超猛嬰兒臉蛋讓網友大呼羨慕 趙麗穎變瘦展現「高級臉」　超自然妝容打造女神風範 SK-II青春露、活膚霜限時特賣！下殺1230元起，還不快囤貨 饗食天堂吃到飽每人只要865元　碳烤羊肩排、爐烤牛排無限狂嗑 日網瘋傳心測「抽屜放了什麼」　看出你真實內心年齡、性格優缺點 麥當勞「暗黑臭豆腐堡」新品逆天！加一餡料網崩潰：真香了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面