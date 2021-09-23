人間香奈兒Jennie「新頭銜」全網跪！　川字腹肌打趴一片女星

記者鮑璿安／台北報導

韓團BLACKPINK成員Jennie擁有「人間香奈兒」封號，如今再宣佈由她擔任品牌2021/22 Coco Neige系列形象廣告代言人，並釋出最新形象照，畫面中Jennie身穿羽絨衣卻照樣展露性感川字腹肌，舉手投足散發高級美，引發網友驚呼：「超威」。

▲Jennie成為Coco Neige系列形象廣告代言人 。（圖／品牌提供）

Jennie於2017年加入成為香奈兒形象大使，更被譽為「人間香奈兒」，時尚影響力不可小覷，這次品牌邀請她成為Coco Neige系列形象廣告代言人，由荷蘭雙人組攝影師Inez & Vinoodh掌鏡拍攝形象照。她身穿CHANEL桃紅色印花背心套裝，並以腰鏈纏繞巧妙露出纖細體態， 而滑雪必備的長版外套，Jennie更是「偏不穿好」大秀過人直角肩，在她演繹下絲毫不顯厚重。

Jennie對此表示：「光是當初聽聞能加入Coco Neige系列對我來說都像美夢成真！」她也提到自己很愛下雪的時節，在戶外玩各種冬季運動，很喜歡下雪帶來的感受，「穿上這些服裝就覺得好像明天就準備好可以去滑雪了。」品牌將於9月28日起釋出更多形象廣告。

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