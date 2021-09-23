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歐陽娜娜同框鄧紫棋「大了一號」　兩人穿成「蓮蓉月餅」比美

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編輯／JJ

香港小天后鄧紫棋於中秋節時貼出一組演出後台照，她選穿率性俐落的褲裝登場，而在圖輯的最後，她加碼附上與女星歐陽娜娜的合照，只見歐陽娜娜站在體型嬌小的鄧紫棋身旁，整個人顯得「大一號」，當天她則是穿著一襲純白禮服走仙氣路線，兩人同框比美，並自嘲是「蓮蓉月餅」，一人是黃蓮蓉、一人是白蓮蓉，成為相當應景、可愛的比喻。

▲歐陽娜娜、鄧紫棋。（圖／翻攝自IG）

▲鄧紫棋分享中秋晚會表演服裝造型。（圖／翻攝自IG@gem0816）

鄧紫棋雖然已經30歲，但是童顏臉蛋與嬌小身材讓她顯得很逆齡，與歐陽娜娜站在一起，完全看不出相差了9歲之多，歐陽娜娜最先是鄧紫棋的小粉絲，而後變成了演藝圈中的知名好姐妹，這次兩人都獲邀參加央視中秋晚會演出，當然也要好好把握，在後台合照一番，展現兩人之間的好感情。

▲歐陽娜娜、鄧紫棋。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜、鄧紫棋。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜、鄧紫棋合照。（圖／翻攝自IG@gem0816）

鄧紫棋官方身高為157公分，而且她的身形又相當纖細，讓站在她身旁的歐陽娜娜顯得大了一號，鄧紫棋穿著卡其黃色連身褲裝，非常俐落帥氣，歐陽娜娜則是將短髮接長，以浪漫長捲髮造型搭配一身純白禮服，前後都是大深V呈現，相當有女人味，仙氣飄飄。

▲歐陽娜娜、鄧紫棋。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜「白蓮蓉」造型。（圖／翻攝自微博）

也因為正好是出演中秋活動，鄧紫棋便幽默寫道：「白蓮蓉跟黃蓮蓉」，用來比喻兩人的穿著，而歐陽娜娜也打趣留言：「黃蓮蓉你好」互動超可愛，兩個人都獲得網友們一面倒的盛讚：「今晚就你們兩人最好看」、「鄧紫棋的衣服好像某種Cheese cake，看起來好好吃」、「黃蓮蓉跟白蓮蓉超可愛。」

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關鍵字：

鄧紫棋, 歐陽娜娜, 中秋, 蓮蓉月餅

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