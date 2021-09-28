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全台南洋料理TOP 10名單！恆春必吃超厚蝦餅、星馬參巴飯150元有找

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圖、文／MENU美食誌

喜愛南洋料理嗎？快來看看哪裡有好吃的河粉、蝦餅吧！

TOP 10／CHOPE CHOPE EATERY
台北市／信義區

連續兩年榮獲米其林餐盤推薦的新加坡創意料理餐廳！美祿恐龍由冰淇淋、美祿cream與巧克力布朗尼組合而成，整體味道偏甜，是新加坡的國民美食！也推薦金杯粿，將薄餅製成杯狀再依喜好加入佐料！

▲南洋美食。（圖／MENU美食誌）

▲CHOPE CHOPE EATERY（圖／美食客娜要吃什麼提供）

TOP 9／鴻公公越南河粉
台南市／南區

鴻公公販售美式越南河粉，Q彈河粉搭配真材實料熬煮的蔬果大骨湯頭！總共有 7 種料跟 7 種湯頭可以選擇，叻沙、香茅、椰奶都有！怕吃老肉的人可以點生牛肉，在湯裡涮幾下就可以吃啦！小菜好吃又開胃，價錢也很親民哦！

▲南洋美食。（圖／MENU美食誌）

▲鴻公公越南河粉（圖／美食客Yan提供）

TOP 8／武鼎越豐越南麵食館
台北市／信義區

販售多種越式乾米粉、河粉、烤肉排飯等，越式料理走清爽、不辣路線，若想要吃點辣可點泰式酸辣湯頭！必吃越式火車頭河粉，火車頭就是所有料都有！牛肉丸、生牛肉片、熟牛肉、牛肚一次滿足，湯頭清甜，擠上檸檬後味道提升層次！

▲南洋美食。（圖／MENU美食誌）

▲武鼎越豐越南麵食館（圖／美食客blalaaa提供）

TOP 7／星馬廚房
新北市／板橋區

致理科大附近的平價星馬料理，店內餐點均不超過150元！必吃星馬參巴飯，經典辣味參巴醬搭配燒雞腿、其他配料與泰國米製成的薑黃飯！燒雞腿外皮微酥脆、肉質軟嫩！印度拉茶包裝上有小乳牛的圖樣，甜度較高剛好可以解辣！

▲南洋美食。（圖／MENU美食誌）

▲星馬廚房（圖／美食客鈺婷提供）

TOP 6／小陳故事多
台中市／北區

販售源自馬來西亞的娘惹咖哩，老闆為了台灣人口味稍加調整成微辣！牛肋條咖哩飯跟雞腿肉咖哩飯的肉質都非常嫩且入味，幾乎一咬下就化開！再用奶油烤餅沾上咖哩醬口味很不錯！低消每人一份咖哩，僅供現場候位哦！

▲南洋美食。（圖／MENU美食誌）

▲小陳故事多（圖／美食客晨軒 Noah美食吃透透提供）

TOP 5／面對面 FACE TO FACE NOODLE HOUSE
台北市／中山區

販售口味道地又平價馬來西亞料理！砂朥越叻沙、檳城炒粿條、乾撈老鼠粉都是很經典的大馬料理！麵條手工製作，Q度很高！老鼠粉的口感極似米苔目，第一次來可以嚐嚐！必喝三色奶茶，加入綠色的斑蘭葉糖漿，喝起來非常爽口解膩！

▲南洋美食。（圖／MENU美食誌）

▲面對面 FACE TO FACE NOODLE HOUSE（圖／美食客邑DUE提供）

TOP 4／LOWCA 勞咖
台中市／北區

販售早午餐、下午茶甜點等！南洋咖哩雞是一道偏前菜的餐點，⁣帶有椰漿香氣的南洋風咖哩，香料味十足！⁣酥脆的法國麵包片沾附著吃很搭！⁣勞咖燒肉蛋法國麵包的歐姆蛋軟嫩，西多酥奶奶由土司搭配奶酥、煉乳及奶油，甜甜的超好吃！

▲南洋美食。（圖／MENU美食誌）

▲LOWCA 勞咖（圖／美食客rosieccc提供）

TOP 3／小翠越南美食阿嘉耕逃
屏東縣／恆春鎮

恆春必訪大份量平價越式料理！首推月亮蝦餅，現點現煎需等候 30 分鐘！蝦餅超厚超浮誇，外皮酥脆、內部的魚漿又香又Q！裡頭的蝦肉也很多！咖哩法國麵包的雞肉給得很大方、肉質香嫩，椰奶香咖哩搭上酥脆法國麵包非常完美！

▲南洋美食。（圖／MENU美食誌）

▲小翠越南美食阿嘉耕逃（圖／美食客小云就愛吃提供）

TOP 2／MAMAK檔 星馬料理
台北市／大安區

你想吃的南洋料理這裡幾乎都有！必吃辣死你媽仁當雞，將椰汁煮至收乾，味道濃郁道地！還有多人必點香酥塔餅，超高的塔餅光是上桌的氣勢就非常驚人，本身帶有甜味，沾著一旁醬汁吃又有不同風味！

▲南洋美食。（圖／MENU美食誌）

▲MAMAK檔 星馬料理（圖／美食客黃崁蒂提供）

TOP 1／池先生 KOPITIAM
台北市／中正區、大安區

台北知名馬來西亞料理餐廳，每道餐點都充滿著濃濃的大馬風味！米飯加入椰奶熬煮，有濃郁的椰香！炸雞皮薄脆、肉鮮嫩！叻沙麵的重口味湯頭帶點椰奶香，最後可以再來份烤加椰醬吐司，鹹甜的滋味非常涮嘴！

▲南洋美食。（圖／MENU美食誌）

▲池先生 KOPITIAM（圖／美食客阿謄謄提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 南洋料理, 新加坡, 星馬, 河粉, 海南雞, 美祿, 薑黃飯, 蝦餅, 越南, 馬來西亞

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