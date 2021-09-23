陳昊森伯爵錶、珠寶戴好戴滿　潮男魅力無法擋

▲陳昊森佩戴伯爵Polo系列精鋼自動上鍊計時碼錶，以及Possession系列Contrast Capsule新款陶瓷鑽戒與手環。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

名錶、珠寶絕非熟男專屬，25歲男星陳昊森擔任伯爵（PIAGET）形象大使，佩戴Polo系列新錶，同時混搭Possession系列全新上市的Contrast Capsule陶瓷珠寶，自然流露潮男魅力，特別是Possession珠寶設計跨越性別，男、女都能成功駕馭。

▲伯爵Polo系列精鋼自動上鍊計時碼錶（左）479,000元，Possession系列18K白金黑色陶瓷鑽石戒指610,000元。



伯爵新款Polo錶都以招牌伯爵藍為主色調，讓人驚喜的是出現了兩款「熊貓錶」，銀白色面盤上的計時小盤以藍色裝飾，成就風格年輕活潑的計時碼錶；招牌珠寶Possession系列也添生力軍，推出包含3款戒指與1款手環的Contraste Capsule陶瓷新作，黑陶瓷運用在五環白K金鑽戒與手環上，白陶瓷則融入三環與五環戒指中，讓Possession珠寶多了格狀「切面」，更有個性了。

▲陳昊森佩戴Polo系列伯爵藍鏤空18K玫瑰金超薄腕錶，1,350,000元。





▲伯爵Possession系列18K白金黑色陶瓷鑽石手環（左）366,000元，Possession系列18K玫瑰金白色陶瓷鑽石戒指336,000元。

Boucheron（寶詩龍）經典Quatre戒指由羅緞直線刻紋、鑽石圈、巴黎飾紋與同心圓刻紋等4個符碼構成，近年來也加入陶瓷元素，為招牌作增添潮流味，備有寬、窄版款式，更容易與日常服裝搭配，不少明星走上紅毯，也選戴此系列戒指展現氣勢。

▲Boucheron寬版Quatre White系列鑲鑽陶瓷戒指（左）300,000元，窄版戒120,000元。

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