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蔡健雅搶收BC「7萬元針織衫」還不夠　成功勸敗鳳小岳犒賞妻

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▲蔡健雅分享近況 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

「喀什米爾之王」義大利品牌Brunello Cucinelli（簡稱BC）於BELLAVITA寶麗廣塲旗艦店重新開幕，於今（23日）請到藝人蔡健雅、鳳小岳出席，疫情在家閉關許久，蔡健雅一現身就被店內的粉色針織衫燒到，直言要帶走它，而一旁的鳳小岳竟也被勸敗成功，打算照著蔡健雅的購物眼光寵妻。

▲▼ 蔡健雅、鳳小岳 。（圖／品牌提供）

▲蔡健雅（右）、鳳小岳演繹Brunello Cucinelli秋冬新裝 。（圖／品牌提供）

蔡健雅時隔三年發表新專輯《DEPART》，更邀請鳳小岳演出新曲《讓浪漫作主》MV結下深厚友誼，戲中需要與假人模特兒對戲，她說：「第一直覺就是找鳳小岳來演，讓人很驚艷。」而兩人一同演繹Brunello Cucinelli秋冬新裝，蔡健雅喜歡品牌舒適的概念，「我很喜歡秋冬，因為可以有多層次搭配，看到毛衣就會興奮。」鳳小岳也表示，這讓他聯想到兒時穿著奶奶厚毛衣的場景，復古設計與現在也有雷同。

▲▼ 蔡健雅、鳳小岳 。（圖／品牌提供）

▲▼BC 。（圖／品牌提供）

▲蔡健雅喜愛品牌舒適輕快的氛圍，要入手粉色針織衫 NT$74,500 。（圖／品牌提供）

若是挑選三樣品牌秋冬必備單品，蔡健雅會選毛線外套、休閒套裝與香氛用品，還說試裝的時候，眼睛就已經瞄到針織毛線外套了，看中的粉色款式，觸感猶如泰迪熊般溫暖。而鳳小岳要送什麼給老婆？他立刻回答：「我等下去看看妳（蔡健雅）說的那幾件。」

▲▼ 蔡健雅、鳳小岳 。（圖／品牌提供）

▲鳳小岳寵妻，被蔡健雅的購物清單燒到。（圖／品牌提供）

兩人更在疫情期間都獲得新技能，鳳小岳在家負責洗碗變身奶爸，陪伴老婆與4歲兒子小木耳。蔡健雅則迷戀起網購，她形容到了「很可怕」的程度，家裡的烘焙器材應有盡有，也透露自己愛上種植物，要把家裡變成森林，鳳小岳聽完笑說自己家也有很多植物：「我們都很綠！」

▲▼ 蔡健雅、鳳小岳 。（圖／品牌提供）

▲▼ 蔡健雅、鳳小岳 。（圖／品牌提供）

▲Brunello Cucinelli 秋冬系列展現大自然、手工藝與現代的結合。（圖／品牌提供）

Brunello Cucinelli 秋冬系列展現大自然、手工藝與現代的結合，一編一織將帶有故事的圖案賦予羊絨面料新的生命，以極簡的針織、燈芯絨材質傳遞美感，而品牌位於寶麗廣塲旗艦店也全新開幕，擴增至近百坪，裝潢則全部以義大利進口頂級建材與家具，打造出溫暖的大地色系居家空間。

關鍵字：

蔡健雅, 鳳小岳, Brunello Cucinelli, BC

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