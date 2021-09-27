清大、交大擺脫美食沙漠惡名！大腸香腸想吃來排隊、豆花泡泡冰也不錯

圖、文／MENU美食誌

不管是想吃日式、義式、美式料理、台式小吃還是甜品、甜點，學校附近都吃得到啦！校園美食懶人包在手，便知有沒有！

義早早午餐 新竹建功店

建功一路162號

這間超豐盛的早餐店在學期間一定要去吃啦！必吃花生起司培根牛肉可頌，烤得鬆軟的可頌麵包抹上一層濃厚、帶有顆粒的花生醬！裡頭的漢堡肉厚實多汁，再加上焦脆培根超罪惡！還有販售蛋餅、早午餐等，選擇超多不怕吃膩！

▲義早早午餐（圖／美食客Elina的警報讚美食提供）

十六區和風料理／壽司

光復路二段410號

就在清大正門的正對面！販售卷壽司、握壽司、炸物等。推薦四季卷壽司，四種配料自成一卷，很有飽足感！炸蝦天婦羅外皮酥脆，吃起來不油膩！價格平價、用餐空間寬敞，很適合團體聚餐！

▲十六區和風料理（圖／美食客Goldsmiths118提供）

橄欖樹廚房

金城一路15號

遠遠看到門口掛滿植栽的就是橄欖樹廚房啦！販售義大利麵、燉飯、炸物點心與甜點。是清大交大附近CP值高、口味又好的義大利麵店！清炒蛤蜊義大利麵的蛤蜊很多又入味，海鮮煎餅番茄麵的海鮮煎餅外皮酥脆，裡面的花枝餡鮮甜Q彈！

▲橄欖樹廚房（圖／美食客舒芙蕾才不是用煎的提供）

山口刺身ま丼飯專賣店-清大店

光復路二段298巷7弄19號

這一碗招牌海鮮丼只要99元？！老闆真的沒有在開玩笑！店內還有自助飲料和味噌湯，整個超佛心！丼飯的份量不大，有旗魚、鮪魚還有魚卵！烤魷魚丼有一整隻的烤魷魚，香氣十足、Q彈有勁！

▲山口刺身ま丼飯專賣店（圖／美食客Ann提供）

BUTCHER BY LANPENGYOU 新竹店（柴窯火腿製造所）

關新二街141號

離學校差不多十分鐘的車程，搭公車去也很快，因為它真的值得一吃！必吃海鹽堅果牛奶糖漢堡，漢堡份量大，裡頭的肉有5盎司，非常多汁！配上鹹甜的牛奶糖堅果醬，意外地超級搭！用奶油煎烤過的漢堡皮超酥香，絕對是新竹必吃漢堡！

▲柴窯火腿製造所（圖／美食客Emma提供）

小洞天大腸香腸

建功路27號

清大夜市內的排隊小吃，想吃米腸跟香腸就來這間吧！香腸跟米腸可以單點也可以混搭！米腸裡頭有花生，增添口感跟香氣！附贈四樣小菜：黃瓜、蒜頭、薑片、泡菜，隨意搭配吃出不同風味！最後可以再加甜辣醬或醬油膏！

▲小洞天大腸香腸（圖／美食客M&M掃雷手札提供）

梁氏甜點 THE LIANG’S DESSERT

金城二路18巷5-1號

將軍村旁由梁氏姐妹經營的老宅甜點店，有許多老物件、傢俱妝點每個角落！東方美人茶有天然蜜香味、順口好喝，搭配甜點可以解膩！雷蒙檬戚風蛋糕使用自家栽種檸檬，與手工熬製的檸檬醬，酸爽滋味成為店裡招牌！

▲梁氏甜點（圖／美食客茱莉的小小世界提供）

影咖啡 INN CAFFE

金城一路67號

身為清交人怎麼可以沒吃過這個！在IG洗版的「金磚布丁」，曾入圍新竹的十大伴手禮！稍微退冰後的口感較佳，塔皮酥脆又香，內餡吃起來像雞蛋布丁，也可以把它想像成長方形的蛋塔！整體扎實綿密，送禮自食兩相宜啦！

▲影咖啡 INN CAFFE（圖／美食客神奇小吃貨提供）

土下作地瓜球

建功路20號

這攤清大夜市內的地瓜球居然連暑假都還要排隊！地瓜球內部咬起來偏扎實，外皮很酥但不刮嘴！地瓜的香氣很濃，讓人一口接一口停不下來！放涼也不油膩，一樣好吃！

▲土下作地瓜球（圖／美食客wenwen吃美食～花蓮x新竹提供）

立晉傳統豆花

建功一路6號

創立至今已有35年的傳統豆花店！豆花帶有焦香味，口感也很綿密！最有特色的就是糖水冰沙啦，豪邁地加在豆花上，有如泡泡冰的細緻綿密口感讓人一吃就愛上！也可以單純做冷或熱甜湯哦，一碗只要50元！常常吃也不用心疼荷包！

▲立晉傳統豆花（圖／美食客WHY提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權