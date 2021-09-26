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「台東鐵花商圈」是美食寶藏地　烤飯糰令人讚嘆、水果冰棒IG先打卡

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▲台東鐵花村美食。（圖／女子學）

▲台東的鐵花商圈美食。（圖／IG@chou___jenny）

文／女子學

「好久沒有旅行的我們，是不是很想念旅行時，找尋美食的感覺～」

暫時無法出國的我們，待在同個城市多時，難免會感到厭煩，在疫情緩解之際，到另個城市走走，已是我們近期最大的心願。花東特別是都市人的最愛，今天編輯就要推薦台東的鐵花商圈美食，悠悠的於市集中散步，星光閃閃的熱氣球燈籠與美食相伴，我們煩悶已久的心，終於可以小小解脫啦～～～

1.吐司代表柑仔店

▲台東鐵花村美食。（圖／女子學）

▲剝皮辣椒鍋燒烏龍麵真的太特別了！

吐司代表聞其名可想而知是間「吐司專賣店」，的確這間復古小店是以「熱壓吐司」為名，甜的鹹的口味都有，一塊熱壓吐司配上一杯紅茶牛奶，完美的下午茶搞定。不過今天編輯更想推薦大家點「剝皮辣椒豬烏龍麵」。對！就是剝皮辣椒口味，老闆沒在客氣的，大條大條的剝皮辣椒直接加下去，豐富的配料搭上ＱＱ的烏龍麵，香氣逼人的剝皮辣椒湯，喝起來微辣卻不嗆，不愛吃辣的人也可以品嚐一番。

2.洋食館young’s

▲台東鐵花村美食。（圖／女子學）

▲吃完洋食館剛好可以去鐵花村散步。

洋食館在台東可是無人不知的西式簡餐店，最大的特色就是沙拉與主餐一起食用，沙拉是當季蔬果拌著酸甜的優格醬，可當餐前開胃，也可以邊吃邊解膩，就算大口吃肉也覺得很健康。餐點分為兩種雙拼與單拼，雙拼可選擇兩道主菜，皆有附白飯、飲料及湯品，最讚的是附餐可以無限續唷！說到主菜，編輯最愛的是「起司豬排」，酥脆的表皮淋上起司醬，厚切豬排內層還有起司熔岩，多重的起司享受，身為起司控的你一定不能錯過呀！

編輯悄悄說：羅勒雞腿、蒜香雞腿口味也推推唷～～～～

3.Like來顆烤飯糰

▲台東鐵花村美食。（圖／女子學）

▲酥脆口感，絕對驚艷，爆滿牛肉，大大滿足！

你有吃過半煎炸的烤飯糰嗎？Like來顆烤飯糰位於鐵花村裡，小小的美式餐車飄出的陣陣米香，總是吸引不少遊客一探究竟，編輯我也是一吃就愛上！別於普通的烤飯糰，來顆烤飯糰的口感更是令人著迷，老闆運用半煎炸的料理方式，讓飯糰的外層變得特別酥脆，內層則能感受到米飯的軟Ｑ。如果說要推薦必吃口味的話，「舒肥撒椒牛」與「紅藜梅關係」都很值得品嚐，一個是choice等級的嫩牛肉，切片撒上胡椒，另一個是台東特選的池上紅藜飯加甘甜梅拌炒而成，只能說兩個口味都是經典！

編輯悄悄說：Like來顆烤飯糰現於「台東市北平街68號」販售，若有到鐵花村市集，老闆會在Like來顆烤飯糰 Like Rice Ball 粉絲專頁公告唷～

4.冰菓。手作冰棒

▲台東鐵花村美食。（圖／女子學）

▲絕對是顏值滿分的冰棒。（圖／FB@冰菓。手作冰棒）

「看起來像水果，吃起來也像水果」冰菓的冰棒，光是外表就非常引人注目，每一種水果包覆在冰中的樣貌，看了都讓人流口水。冰菓的手作冰棒十分天然，長期與小農合作的他們，使用的都是品質最好的小農水果，將100%的水果冰封在冰棒中，堅持冰棒成分天然的同時，也很注重食物的視覺樣貌，雖然價錢比起一般市售冰棒貴一些，但都來到鐵花村了，買一個來品嚐看看也不錯。

5.米咻小姐-糖葫蘆

▲台東鐵花村美食。（圖／女子學）

▲糖葫蘆是童年回憶呀～～～

小時候逛夜市，最喜歡吃糖葫蘆了，不過總是因為太甜而不能多吃。今天要介紹的這間糖葫蘆，也是蠻甜的！不過它的金色糖衣較不黏牙，更吸引人的是，水果種類非常多，除了經典的番茄與草莓，米咻小姐的糖葫蘆，還有無籽葡萄、橘子、奇異果、鳳梨等多種的當季水果供你選擇。編輯覺得這間店更棒的是，店家將所有糖葫蘆都放於透明壓克力板裡，食物不會直接接觸到外在髒污，衛生乾淨度先打100 分。

6.初。幸福現烤甜甜圈

▲台東鐵花村美食。（圖／女子學）

▲現烤甜甜圈，奶香味十足，幸福感倍增。

從遠方就可以聞到讓人融化的幸福奶香味！只要經過「初。幸福現烤甜甜圈」的餐車旁，沒有鼻塞的人都能聞得到。與麵包店灑滿糖粉的甜甜圈相比，初。幸福的甜甜圈，一顆糖粉都沒有，嚐起來與丹麥麵包有些相似，用鬆餅機現烤的口感，熱熱的在現場吃格外加分。午後經過鐵花村時，買一顆讓自己享受幸福的滋味，就是一整天的小確幸。

台東根本就是美食寶藏，恣意的生活中，能被這些美食簇擁著，真的很幸福。擁有美食地圖的我們，期盼疫情緩解之際，能夠快點開啟旅行模式，來趟台東鐵花之旅，讓封閉已久的心情得以喘息，並像花朵般綻放！

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 美食, 花東, 旅遊, 鐵花村, 台東

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