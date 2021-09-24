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宋智孝《來魔女食堂吧》：不要善良地活著，世界是非常可怕的

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▲《來魔女食堂吧》劇照。（圖／女子學）

▲TVING 奇幻韓劇《來魔女食堂吧》由宋智孝主演 。（圖／《來魔女食堂吧》劇照，下同）

文／女子學

由「《Running Man》女神」宋智孝主演的 TVING 奇幻韓劇《來魔女食堂吧》，全劇改編自具尚熙的同名小說。劇中，宋智孝將化身為他人實現願望的「魔女」，藉由料理的方式施展魔法，以此實現食堂顧客渴望的目標，而在實現願望的同時，必然也得犧牲一些生命中貴重的事物。

本劇洋溢黑暗、奇幻的超現實風格，結合奢華的場景設計與料理的精緻考究，帶給觀眾不可思議的觀劇體驗。「在這世上，所有的選擇背後都是有代價的。」劇中不斷強調「選擇」與「代價」，透過數個選擇與犧牲的故事，道出每個祈願背後的辛酸、委屈，卻總能予人舒心療癒的感受。

不要善良地活著，世界是非常可怕的，即使為了別人犧牲，也無法獲得對等的回報。

▲《來魔女食堂吧》劇照。（圖／女子學）

本劇女主角為個性耿直、善解人意的鄭珍（南志鉉　飾），在職場受盡欺凌後被迫離職，求償無門後選擇回家與母親共同開設麵館，不料相信人性本善的母女倆，又落入了有心人士的合約陷阱，導致二人賠得血本無歸。正當絕望之時，身著一身漆黑、洋溢歌德風的魔女來到了店中，表示願意承租麵店改建為「魔女食堂」，並同意為鄭珍實現復仇的願望。

《來魔女食堂吧》中，三番兩次強調出世界的惡意，大量針對學歷歧視、校園霸凌等社會議題有諸多刻劃。與其以善良對待這個世界，為了自己的利益狡猾地活著，將比理想的偽善更趨近於人性且真實，化身魔女的宋智孝，透過句句黑暗寫實的人生金句，敲碎了鄭珍堅信多年的信仰，共鳴每個在人生路上跌得遍體鱗傷的觀眾。

能讓人生發光的在於自己，在於全力以赴冀求達到的珍貴夢想。

▲《來魔女食堂吧》劇照。（圖／女子學）

在短短 8 集的劇長中，鄭珍與吉勇（蔡鍾協　飾）一同在魔女的手下工作，並在眾多顧客的選擇中，窺見每段人生中無法為他人理解的苦悶。渴望找到工作而不惜犧牲手指、為挽回愛情寧願葬送自己的夢想，在顧客的許願與奉獻之間，闡述了每人對於生命價值的定義，就算滿是後悔，也無法改變已走過的人生軌跡。

生命是由無數個選擇堆疊而成，有的選擇使人更近於理想，有的決定使人與夢想擦肩而過，在不完美的選擇中摸索出前行的方向，才正能夠品味人生的精采與充實；然而，盲目期待著不屬於自己的情感、事物，甚至為此放棄了閃耀自己的可能，那便是真正地踏入錯誤的胡同。

《來魔女食堂吧》以奇幻、超越現實的風格，演繹每個細思極恐的現代寓言，卻也在黑暗的情節中，看見每個選擇中寄育的人性光輝。毫不拖泥帶水的緊湊劇情，搭配絕佳的美食饗宴，無疑是今夏配飯的最佳追劇選擇。

延伸閱讀：

妯娌聯手復仇渣男富二代《我的上流世界》：挑戰權威找回自我，活出女性的璀璨光彩

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 職場, 善良, 宋智孝, 人性, 韓劇, 來魔女食堂吧

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