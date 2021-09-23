新光三越南西日本商品展　噴汁炸肉餅、網美蛋糕一次嚐

▲新光三越南西店一館日本商品展開跑。（圖／記者蔡惠如攝、新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

新光三越南西店周年慶即將在10／7登場，而一年一度的「日本商品展」即起搶先開跑，引進35家濃濃日式風味的屋台小吃、話題甜點、生鮮伴手禮，甚至連下酒菜都有，去年熱銷的淺草炸肉餅重新登場，還有超顏值水果蛋糕，會場佈置也超有廟會氣氛，搶先來逛展的民眾直呼：「好像在日本！」

新光三越南西一館即起至10／5於9樓活動會館舉辦「日本商品展」，針對因疫情無法出國至日本旅遊的民眾，提供用舌頭「一解鄉愁」的好去處，供引進35間品牌，其中有20%均為南西店初登場，去年僅在信義店初試啼聲，就成為熱賣商品的炸肉餅「浅草メンチ」也重新回歸，一口咬下酥脆外皮加上飽滿肉汁的口感，相當過癮。

▲浅草メンチ炸肉餅，售價80元。

除炸肉餅之外，話題鹹食還包括橫濱豚骨湯底「鶴一家拉麵」，「築地TSUTSUI」玉子燒便當、日本章魚燒霸王「八笑俱樂部」、大阪「浪花永吉堂」經典大粒烤糰子，另有下酒菜mr.kanso，以「享受罐頭與酒的店」為主題，目前是全日本最多分店的罐頭酒吧，此外「一休豆菓子」烘焙黑豆、「藏一」味付小魚乾以及「東西海藻」海藻沙拉等全都找得到。

▲mr.kanso多款下酒菜罐頭，在家也能好好放鬆。

▲鶴一家拉麵豚骨醬油拉麵，售價250元。

日本展不能錯過的甜點，最受矚目的便是北海道札幌「Fruit Club果實俱樂部」，水果花三明治造型超可愛，打卡也很威風，而京都必訪和菓子名店「然花抄院」原味與抹茶長崎蛋糕、「福砂屋」長崎蛋糕，以及來自沖繩獨家新口味香檸胖淇淋，都能讓你好好想念一下日本。

▲Fruit Club果實俱樂部芒果花草莓水果三明治，售價150元；可樂罐造型蛋糕售價250元。

新光三越表示，本次日本展也規劃貴賓卡友獨享的「最NEW日式飯店滿額抽」，持新光三越貴賓卡當日單店於日本商品展消費累計滿500元，便可抽價值8,000元的「格拉斯麗台北飯店HOTEL GRACERY TAIPEI 雙人房住宿劵。