UNIQLO全球旗艦店「開幕亮點」搶先看　免費雞蛋糕、鮮花販賣百元起

記者王則絲／台北報導

UNIQLO台北明曜百貨旗艦店是許多人到東區必逛的地方，自今年6月中左右整修至今，終於宣布將於10月8日（五）早上10點重新開幕，並更名為「UNIQLO TAIPEI全球旗艦店」，今《ET FASHION》帶大家搶先一窺四層樓面的配置，以及絕不能錯過的「開幕亮點」，包括來店即享免費雞蛋糕，還有日本爆紅的「UNIQLO FLOWER」也終於登陸台灣！

▲「UNIQLO TAIPEI全球旗艦店」目前外觀。（圖／記者王則絲攝）



「UNIQLO TAIPEI全球旗艦店」目前外觀幾乎完工，也已掛上了最新代言人徐若瑄的廣告，只不過一樓還是由鐵皮圍滿，重新開幕後，原先的三層樓店面將擴增至四層樓，總坪數達到1,065坪，1樓將設置首次引入台灣的「UNIQLO FLOWER」，販售當季鮮花99元起，以及部分女裝；2樓則是有女裝、童裝與嬰幼兒服裝，並設置童書遊憩區；3樓以男裝為主；4樓為設計師聯名專區，以及UTme!客製化UT專區。

▲「UNIQLO TAIPEI全球旗艦店」樓層簡介。



開幕亮點1：免費雞蛋糕

為慶祝重新開幕，首四日10月8日～10月11日，每日前150名單筆消費不限金額，就有免費雞蛋糕一份（將有師傅在店外現做喔），再加碼一罐黑松沙士聯名罐！當然，滿額禮也超豐富，首四日滿2,500元即贈潮流單肩包、3,000元即贈多功能背包。

▲開幕首四日前150名都有免費雞蛋糕。（圖／UNIQLO提供）



開幕亮點2：UNIQLO FLOWER

先前日本銀座的全球旗艦店就設有「UNIQLO FLOWER」，販售當季鮮花，是日妞們特別喜歡的打卡點，現在終於要首度引進台灣了，售價99元起，逛衣服還能順道帶喜歡的花朵回家，豐富了全新的體驗。

開幕亮點3：UNIQLO X White Mountaineering全球首賣

早已預告秋季將迎來的「UNIQLO X White Mountaineering」重磅聯名，也將配合TAIPEI全球旗艦店的開幕，搶先全球首賣！想要現場搶購的朋友們請先筆記，「UNIQLO X White Mountaineering」將會陳列在4樓聯名專區。

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