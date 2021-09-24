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全台首間YSL Outlet必買一次看！多品項千元入手　超級夯包現省1.6萬元

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記者王蓁蓁 / 台北報導

萬眾期待SAINT LAURENT全台首間Outlet終於在華泰名品城開幕了！是繼CELINE之後又一家台灣獨家進駐的精品品牌，全店裝潢以聖羅蘭經典奶油白加上黑色拋光作為主視覺，隨處可見的通透玻璃鏡面柱、混搭不鏽鋼建材與冷調的水泥地板，將SAINT LAURENT招牌極簡風發揮得淋漓盡致。

▲YSL Outlet 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲SAINT LAURENT全台首間Outlet於華泰名品城開幕。（圖 / 翻攝IG@gloriaoutlets)

SAINT LAURENT Outlet折扣也從7折到最低5折，品項包括男、女裝系列服飾、包款、小皮件、鞋款以及飾品配件等，《ET FASHION》搶先公開必買單品，不論是近年火到不行的KAIA包、還是CASSANDRA信封包全都超好入手，往下滑看完這篇保證生火！

▲YSL Outlet 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲YSL Outlet 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲YSL Outlet 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲原先要價55,000元的KAIA半月包在折扣後降至38,900元。（圖 / 品牌提供、翻攝品牌官網、IG@gloriaoutlets)

詢問度破表的KAIA半月包，以超模Kaia Gerber為靈感繆思打造，簡約輪廓搭配圓弧線條，遊走在俐落與優雅之間，剛剛好的尺寸隨時肩背上身都時髦的毫不費力，店內酒紅色的款式剛好適合即將迎來的秋冬，且原先要價台幣55,000元也在折扣後降至38,900元，現省超過16,000元。

▲YSL Outlet 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲YSL Outlet 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲CASSANDRA白色粒面壓花款式信封包降價至39,000元。（圖 / 翻攝IG@gloriaoutlets、品牌官網)

外形彷彿信封般俐落的CASSANDRA信封包，搭配奢金復古細鍊，讓包款在展現中性簡約同時又古典氣質，招牌的YSL標誌點綴中央，只要輕巧扭轉Logo就能開袋，是不少女孩們心中的夢幻包款。而現場這款白色粒面壓花款式信封包，就從原先的76,350元降價至39,000元，幾乎5折的價格簡直是太划算了！面對眼前的優惠女孩們千萬不要錯過。

▲YSL Outlet 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲YSL Outlet 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲KATE流蘇包價格從63,900元以將近6折優惠降至41,600元。（圖 / 翻攝IG@gloriaoutlets、品牌官網)

同樣是品牌的重點包款KATE流蘇包，俐落又帥氣的外型如同它的繆思超模Kate Moss給人的印象，垂墜在YSL Logo下方的奢金流蘇隨著女孩走動時肆意擺動，與SAINT LAURENT率性不羈的品牌形象不謀而合。店內除了基本黑白款式也有搶眼的亮紅配色，價格也從63,900元以將近6折優惠降至41,600元。

▲YSL Outlet 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲YSL Outlet 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲被明星們搶穿的SAINT LAURENT Logo T恤，也能在Outlet看見。（圖 / 翻攝IG@rachel_mypark、@roses_are_rosie、@gloriaoutlets)

前陣子被明星們搶穿的SAINT LAURENT LogoT恤，同樣也能在Outlet看見，服飾類另外還有球鞋、高跟鞋、以及飾品配件等單品可選擇，有些價格折扣後甚至不用萬元就可以入手，看完以上推薦，還不快手刀衝一波。

▲YSL Outlet 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲另外還有球鞋、高跟鞋、以及飾品配件等單品可作選擇（圖 / 翻攝IG@gloriaoutlets)

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關鍵字：

YSL, SAINT LAURENT, 聖羅蘭, Outlet, 華泰名品城, 折扣, 盤點

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