髮型師私心大愛3款「洗髮精」！油頭、敏感性用完都柔順亮麗

▲國際髮型設計師Jolin私心大愛的3款洗髮精。（圖／FB@KLORANE法國蔻蘿蘭、黑淬絲官網、FB@阿葵亞Aquair，下同）

文／女子學

忙碌了一整天，洗個舒服的熱水澡，可說是奢侈的享受，尤其在洗髮時，熱騰騰的蒸氣搭配指腹的按摩，彷彿就能消除所有煩惱。提到洗髮精，雖為日常必備用品，但市售商品琳瑯滿目，不僅有分油性、乾性、敏感性，還有針對髮質改善的蓬鬆、柔順、亮澤等字眼，讓人不知道該從何選擇。

由Ps12 國際髮型設計師－Jolin，以設計師的角度推薦私心大愛的 3 款洗髮精，並細心說明針對不同的髮質，應如何選出適合自己的髮品，跟著專業的腳步，一起挑出適合自己的髮品吧！

1.黑淬絲

皮膚科醫師推薦的養髮品牌「黑淬絲」聯手台灣專業沙龍髮品廠，推出無矽靈的「咖啡因控油護色賦活洗髮精」及「漢方豐盈強健賦活洗髮精」，並引進日本「植萃賦活養髮液」，專門為了頭皮較易出油、扁塌及需要強韌秀髮的人所研發，雙管齊下強健髮根，讓秀髮回復年輕光采。

Jolin 強調，在洗髮過程中，能感受到兩款洗髮精綿密細緻的泡泡感，且濃縮的用量減少了每一次的浪費，加上淡雅的法式香調，讓清洗完後感覺頭皮特別清爽放鬆。平日洗髮後於頭髮半乾時，建議再噴上加強護理頭皮的「植萃賦活養髮液」，每日為頭皮注入植萃強韌因子，強韌髮絲、增加髮根蓬鬆感，使整個頭部舒緩放鬆得到充分的活化與滋養。

2.阿葵亞Aquair

阿葵亞是近期 IG 上流行的控油洗髮精，簡約的透明藍瓶包裝吸引人之外，阿葵亞的淨水賦活洗髮精更是控油成效有佳。此款洗髮精具有淨味平衡技術，加上檜木精粹，能夠深層的淨化頭皮，達到去除頭皮味的效果。Jolin 也很推薦給喜歡薄荷涼感洗髮精的人，在炎熱夏天洗完後能感受到陣陣清涼，特別輕盈舒暢。

3.KLORANE法國蔻蘿蘭

以環境守護為品牌理念的蔻蘿蘭，採用天然植萃成分打造了一系列頭髮洗護產品。其中 Jolin 蠻推薦頭皮敏感的人，可以使用以芍藥萃取的速效舒敏系列，因成份天然使用起來溫和且不刺激，能夠減緩頭皮不適的症狀，洗後還會有淡淡的花香味。不過因不添加矽靈，使用上可能會使頭髮感到乾澀，屬正常現象，建議可以搭配潤髮乳一同使用。

洗髮這件事即便單純，但卻是忙碌的日子裡舒壓的一種管道，挑選出適合自己的髮品，不但能使髮質越來越好，還能得到比平常更深層的舒壓感；Jolin 也提醒大家，每款洗髮精都有相異之處，若不知道從何挑起，也可以和設計師討論溝通，輕鬆擁有自信傲人的秀髮！

延伸閱讀：

網路熱搜話題洗髮精：輕熟女最愛台日韓髮品品牌推薦，強健髮絲保養就趁現在！



中醫師分享養髮秘方：用食療與穴位按摩，找回產後亮麗豐盈的秀髮



※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/