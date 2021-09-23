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米蘭時裝周／FENDI爆款F字包變彩色了！　春夏插畫洋裝美到窒息

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▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周重頭戲FENDI 2022春夏女裝系列登場 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

米蘭時裝周重頭戲FENDI 2022春夏女裝系列登場，作為 Kim Jones的第二季時裝作品，以插畫家 Antonio Lopez為品牌打造的Logo圖案成為靈感，因此抽象優雅的奶油色長袍誕生了，品牌最新的爆款「F字手袋」也多了五彩條紋，如藝術品般讓人深深陶醉。同時Max Mara巧妙以作家為發想，經典款工裝呈現簡約時髦的風格，色彩也是重中之重。

Kim Jones借鑒了插畫家 Antonio Lopez作品為本季定調，「我在翻閱 Karl 於 FENDI 留下的珍貴設計資產時，也不斷在觀察他身邊的事物，還有跟他同一個時代的人。Lopez 是 Karl 的一個朋友，我一直受到他的啟發，他的想法始終走在時代尖端。」因此本季強調藝術線條與筆觸，唯美中帶有剛硬色彩。

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲筆觸以優雅抽象的方式出現在奶油色長袍和絲質襯衫上 。（圖／品牌提供）

筆觸以優雅抽象的方式出現在奶油色長袍和絲質襯衫上；畫作化身在嵌花皮革、精心設計的蕾絲，還有閃亮的緹花織物上，另也有多彩的圖騰洋裝完美了春夏日常，短版西裝外套與襯衫則選用前開扣方式，輕盈呈現女性線條，在線條輪廓中表達美感。

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI First包款再進化成五彩版本 。（圖／品牌提供）

品牌死忠粉都知道，2021秋冬系列全新誕生的包款FENDI First，一亮相就成為爆款，在本季再次進化，保留F字輪廓，採用亮面皮革和高飽和色彩的條紋詮釋；First 高跟鞋的鞋跟則包裹在樹脂中，賦予了復古70年代的風格。而經典Peekaboo 包款與Baguette 包化身藝術品般，注入五彩效果成為吸睛亮點。

同樣以藝術家為發想，Max Mara 2022 春夏系列將作家弗朗索瓦絲奎雷茲 (Françoise Quoirez) 身影投射進入作品， 解構了當代著裝形象， 以經典款工裝呈現簡約時髦的風格，煥新演繹漁夫罩衫、工人夾克、機械師工裝褲及木匠褲裝，彰顯義式成衣理念。像是吊帶衫搭配厚實膠底的中性風涼鞋，；雪紡材質輕柔細密，與精緻纖巧的羽毛刺繡一柔一剛很優雅。本季配色同樣豐富多樣，既有深邃的砂色、棕褐色、海軍藍及黑色，亦有亮眼的橙色與黃色點綴其中，看了心曠神怡。

關鍵字：

米蘭時裝周, FENDI, 2022春夏女裝

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