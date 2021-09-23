兩性專家揭「5點」讓關係更緊密，設立邊界感很重要

▲戀愛保持熱度有訣竅。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

許多女生一談戀愛就變成「戀愛腦」，什麼都聽不進去，總是把對方當成重心，戀情總失敗告終，而有些人談戀愛後狀態越來越好，在兩人關係中游刃有餘，另一半不想離開你，兩性專家教你做好以下5點，讓兩人關係越來越好。

#設立邊界感

有的女生單身時很獨立，但一陷入愛情就毫不保留，沒有底線的把自己託付給對方，放棄工作也放棄努力，其實完美的親密關係應該有適當距離，彼此應尊重理解，不要把對方的好當作理所當然，戀愛依然能保有自己神秘感，設立邊界感非常重要。

#愛自己

「愛自己」或許會覺得是老生常談，但在這邊可解讀為提升個人魅力，即便戀愛也要永遠把自己放在第一位，呵護自己後才能愛人，愛自己就是把生活過好、身體照顧好，保持舒服狀態。好的愛情是發著光的兩人，互相照亮對方。

#正向肯定

當另一半表現不錯，記得要多肯定對方，不要總是潑冷水，長久下來他的潛意識會告訴他，和你再一起總是心情愉悅、神清氣爽，永遠要記得男生喜歡肯定很崇拜。

#獎懲分明

當對方對你好，你必須對他更好，當他冷落你，你就要記得放緩自己的節奏，讓他知道如果想得到你的反饋，就必須對你好，這樣才是良性循環，久而久之兩人關係會越來越甜蜜。

#學會獨處

愛情是錦上添花，不是雪中送炭，即便有另一半，獨處時也能自在，難過時自己也能排解情緒，當然另一半能幫你解決問題，但請試著自己先努力看看，別總是像巨嬰一樣依賴對方，好的愛情是各自獨立、互相欣賞。

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