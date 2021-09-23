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泫雅性感阿花造型讓人難忽視　再多幾個亮彩雞尾酒戒添氣勢

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▲▼泫雅 。（圖／翻攝amazingsat_official IG）

▲泫雅（左）與男友DAWN一起上綜藝節目，兩人均戴上施華洛世奇亮彩色調首飾。（圖／翻攝amazingsat_official IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星泫雅的造型向來前衛大膽，近日與男友DAWN合體推出專輯《1+1=1》，性感馬甲裝、透明蕾絲裝、少女風紗裙全出籠，身上的飾品更是繽紛多彩，讓人看得眼花撩亂，就連上節目宣傳也不例外，日前她與男友都戴上施華洛世奇（Swarovski）尺寸超大且顏色飽和的雞尾酒戒，緊緊抓住觀眾目光。

▲▼ Swarovski 。（圖／公關照）▲▼ Swarovski 。（圖／公關照）

▲泫雅戴的施華洛世奇Millenia項鍊（左）24,900元，Dulcis Cocktail戒指 7,790元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

泫雅與男友DAWN一同登上南韓綜藝節目《驚人的星期六》，她選戴施華洛世奇閃亮亮的Millenia項鍊，左右手則各戴上藍色的Lucent Cocktail戒指與粉紅色的Dulcis Cocktail戒指，DAWN則戴著黃色的Lucent Cocktail戒指，由於兩人造型已夠花俏，再加上亮色首飾，很自然就融入其中了。

▲▼ Swarovski 。（圖／公關照）▲▼ Swarovski 。（圖／公關照）

▲泫雅戴施華洛世奇Lucent Cocktail戒指（左）14,900元，DAWN戴Lucent Cocktail戒指11,900元。

不花俏不愛的泫雅，即便沒有戴滿首飾，也要在妝髮下足功夫，例如在臉上畫上貓咪妝，頭髮繫上多個粉紅色蝴蝶結，配上低胸小可愛與網襪，成功扮成性感小野貓模樣，讓人過目難忘。

▲▼ 泫雅 。（圖／翻攝hyunah_aa IG）

▲泫雅敢穿敢秀，頭髮繫滿蝴蝶結吸睛。（圖／翻攝hyunah_aa IG）

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關鍵字：

泫雅, Swarovski, 施華洛世奇

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