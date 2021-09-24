週年慶懶人包／小資女入主貴婦保養必選TOP 5　最低價6500元起！

記者李薇／台北報導

週年慶許多品牌都會紛紛推出優惠活動，很多貴婦級的保養品甚至可以用很殺的價格買到，《ET FASHION》就盤點那些厲害的貴婦級保養，讓你輕輕鬆鬆用便宜的價格就入手，提早抗老保濕。

1.嬌蘭 蘭鑽精奢氧生滋養霜組，優惠價15030元

組合內容：蘭鑽精奢氧生滋養霜50ml＋蘭鑽精奢氧生微晶萃5ml＋蘭鑽氧生蘭花精露40ml＋蘭鑽氧生潔顏乳霜30ml

必買理由：蘭鑽精奢氧生滋養霜擁有天然蘭花萃取成分，植萃的能量讓人聞起來就很舒服，細緻的乳霜質地一點都不會黏膩，但卻潤澤保濕，使用在肌膚隔天就會散發出細緻的光澤。

2.La Mer No.1經典潤澤修復組，優惠價11,340元

組合內容：乳霜60ml＋濃萃雙重修復精華5ml＋乳霜7ml

必買理由：La Mer的乳霜是很多貴婦用過就回不去的單品，細緻的質地加上滋潤度，塗抹在臉上就會如奶油般化開的材質，用完隔天肌膚就會散發細緻光澤與柔嫩膚觸，讓人愛不釋手。

3.赫蓮娜 VIP傳奇奢華修護組，優惠價42,390元

組合內容：黑繃帶修護乳霜50ml＋白繃帶修護乳霜50ml＋植萃綠寶修護精華50ml＋極致高光全能安瓶30ml＋黑繃帶修護乳霜5ml＋白繃帶修護乳霜5ml＋植萃綠寶修護精華10ml＋極致高光全能安瓶4ml

必買理由：赫蓮娜最傳奇經典的商品絕對就是黑繃帶跟白繃帶修護乳霜，這套組一次擁有兩種單品，加上植萃綠寶修護精華，一整套就可以完成整個保養，經典的商品一次擁有，方便又實用。

4.鉑翡斯 極奢寵金采組，優惠價12000元

組合內容：仙人掌籽超能量金萃油 15ml＋摩洛哥堅果賦活金萃油 28ml＋超能前導精華露 金燦緊實 120ml＋超能前導精華露 鎖水亮澤120ml＋美體極萃油 賦活修護/保濕透白 (二擇一) 120ml

必買理由：鉑翡斯經典明星商品一王一后，仙人掌籽超能量金萃油完美賦活修護、摩洛哥堅果賦活金萃油最強潤澤保濕，搭配熱銷超能前導精華露提高養分吸收，絕對是必買組合。

5.sisley 全能乳液保養組，優惠價6480元

組合內容：購買全能乳液 125ml＋極淨紓活眼唇卸妝凝露 15ml＋絲絨紓潤身體精華霜 15ml＋保濕眼唇凝露 5ml

Sisley的全能乳液早就是品牌非常經典的單品，細緻的乳液質地塗抹起來輕透，但卻有保濕度，不管是春夏秋冬都很適合的一罐保養品，不需要更換，也是小資女晉級貴婦保養的第一步。