fb ig video ETtoday search mobile

週年慶懶人包／小資女入主貴婦保養必選TOP 5　最低價6500元起！

>

記者李薇／台北報導

週年慶許多品牌都會紛紛推出優惠活動，很多貴婦級的保養品甚至可以用很殺的價格買到，《ET FASHION》就盤點那些厲害的貴婦級保養，讓你輕輕鬆鬆用便宜的價格就入手，提早抗老保濕。

1.嬌蘭 蘭鑽精奢氧生滋養霜組，優惠價15030元

▲週年慶,2021週年慶,sisley,嬌蘭,la mer,赫蓮娜,鉑翡斯。（圖／品牌提供）

組合內容：蘭鑽精奢氧生滋養霜50ml＋蘭鑽精奢氧生微晶萃5ml＋蘭鑽氧生蘭花精露40ml＋蘭鑽氧生潔顏乳霜30ml

必買理由：蘭鑽精奢氧生滋養霜擁有天然蘭花萃取成分，植萃的能量讓人聞起來就很舒服，細緻的乳霜質地一點都不會黏膩，但卻潤澤保濕，使用在肌膚隔天就會散發出細緻的光澤。

2.La Mer No.1經典潤澤修復組，優惠價11,340元

▲週年慶,2021週年慶,sisley,嬌蘭,la mer,赫蓮娜,鉑翡斯。（圖／品牌提供）

組合內容：乳霜60ml＋濃萃雙重修復精華5ml＋乳霜7ml

必買理由：La Mer的乳霜是很多貴婦用過就回不去的單品，細緻的質地加上滋潤度，塗抹在臉上就會如奶油般化開的材質，用完隔天肌膚就會散發細緻光澤與柔嫩膚觸，讓人愛不釋手。

3.赫蓮娜 VIP傳奇奢華修護組，優惠價42,390元

▲週年慶,2021週年慶,sisley,嬌蘭,la mer,赫蓮娜,鉑翡斯。（圖／品牌提供）

組合內容：黑繃帶修護乳霜50ml＋白繃帶修護乳霜50ml＋植萃綠寶修護精華50ml＋極致高光全能安瓶30ml＋黑繃帶修護乳霜5ml＋白繃帶修護乳霜5ml＋植萃綠寶修護精華10ml＋極致高光全能安瓶4ml

必買理由：赫蓮娜最傳奇經典的商品絕對就是黑繃帶跟白繃帶修護乳霜，這套組一次擁有兩種單品，加上植萃綠寶修護精華，一整套就可以完成整個保養，經典的商品一次擁有，方便又實用。

4.鉑翡斯 極奢寵金采組，優惠價12000元

▲週年慶,2021週年慶,sisley,嬌蘭,la mer,赫蓮娜,鉑翡斯。（圖／品牌提供）

組合內容：仙人掌籽超能量金萃油 15ml＋摩洛哥堅果賦活金萃油 28ml＋超能前導精華露 金燦緊實 120ml＋超能前導精華露 鎖水亮澤120ml＋美體極萃油 賦活修護/保濕透白 (二擇一) 120ml

必買理由：鉑翡斯經典明星商品一王一后，仙人掌籽超能量金萃油完美賦活修護、摩洛哥堅果賦活金萃油最強潤澤保濕，搭配熱銷超能前導精華露提高養分吸收，絕對是必買組合。

5.sisley 全能乳液保養組，優惠價6480元

▲週年慶,2021週年慶,sisley,嬌蘭,la mer,赫蓮娜,鉑翡斯。（圖／品牌提供）

組合內容：購買全能乳液 125ml＋極淨紓活眼唇卸妝凝露 15ml＋絲絨紓潤身體精華霜 15ml＋保濕眼唇凝露 5ml

Sisley的全能乳液早就是品牌非常經典的單品，細緻的乳液質地塗抹起來輕透，但卻有保濕度，不管是春夏秋冬都很適合的一罐保養品，不需要更換，也是小資女晉級貴婦保養的第一步。

關鍵字：

週年慶, 2021週年慶, sisley, 嬌蘭, la mer, 赫蓮娜, 鉑翡斯

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

這3個星座最容易出現渣男！第一名簡直中央空調，對哪個女生都暖

這3個星座最容易出現渣男！第一名簡直中央空調，對哪個女生都暖

殺！DR.WU杏仁酸買一送一　理膚寶水8折再抽Apple大全配

殺！DR.WU杏仁酸買一送一　理膚寶水8折再抽Apple大全配

超優雅的韓系小姊姊馬尾　10秒鐘就可以輕鬆綁好　還不快學起來

超優雅的韓系小姊姊馬尾　10秒鐘就可以輕鬆綁好　還不快學起來

粉底空空賞寶座一定有它！10倍冬蟲夏草的養膚型粉底　秋冬用還順便護膚 50歲李英愛拍影片臉部肌膚零細紋　超猛嬰兒臉蛋讓網友大呼羨慕 趙麗穎變瘦展現「高級臉」　超自然妝容打造女神風範 SK-II青春露、活膚霜限時特賣！下殺1230元起，還不快囤貨 饗食天堂吃到飽每人只要865元　碳烤羊肩排、爐烤牛排無限狂嗑 看似溫柔、其實很難征服的3大星座！Top 1自我保護意識超強 歐陽娜娜同框鄧紫棋「大了一號」　兩人穿成「蓮蓉月餅」比美

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面