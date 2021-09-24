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看似溫柔、其實很難征服的3大星座！Top 1自我保護意識超強

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▲▼ 看似溫柔、其實很難征服的3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@tvn_drama

平時待人很溫柔和善的人，常會讓人下意識覺得他們好欺負、好擺弄，但有些人的溫柔只是出於禮貌或友善，其實內心很強硬、難以被征服，像是以下3個星座就是代表，尤其在大家印象中常是好先生、好太太代表星座的第一名，內心自我保護意識超高，想強勢控制他們其實很難。

▲▼ 看似溫柔、其實很難征服的3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：天秤座

待人親和友善的天秤座，雖然常給人很溫柔的感覺，但其實他們內心也是隱藏著一點小高傲，如果想要征服天秤，除了需要先得到他們的好感和信賴外，還需要擁有強大的能力或技能，足以讓天秤崇拜你，因為天秤通常也很有能力，如果對方沒有特別優秀的地方，很難讓他們信服你。而他們看似柔和，主要是因為情商很高，能很好的控制自己內心情緒、理性表現，所以天秤總是保持溫和的態度待人，但不代表他們很柔弱。

▲▼ 看似溫柔、其實很難征服的3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：處女座

處女座雖然也有溫柔的一面，但不是人人都有享受的資格，他們只留給與自己親密的人，他們很珍惜彼此之間的關係，為了避免誤會和矛盾，他們會展現出溫柔。如果想要征服處女座，首要條件當然就是走進他們的內心，讓他們把你當做自己人，展現出溫柔的一面，如果連這點都達不到，基本上就代表著失敗，因為處女座還有著很強的反抗心理，如果想要利用強硬的手段逼迫他們，只會讓他們更加反感，情況越弄越糟。

▲▼ 看似溫柔、其實很難征服的3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：巨蟹座

在許多人印象裡都很溫暖善良的巨蟹座，是許多人心中的好先生、好太太代表，大體上是個很溫和又內向的人，善解人意且富有同情心，只要遇到真心對待自己的人，都很願意展現出自己的溫柔和友善。但別看他們平時這麼溫順隨和，就以為他們很好欺負，巨蟹天性自我保護意識很強，內心也很敏感，一旦他們感覺有任何威脅，他們就會立刻顯現出防衛狀態，如果想要強勢控制他們，只會讓他們與你切割清楚，從此各走各路。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 溫柔, 難征服, 天秤, 處女, 巨蟹

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