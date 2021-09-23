葡萄能護肝！網揭6款「熬夜水果」，暗沉、疲勞通通退散

▲葡萄除了能抗氧化，保肝效果也不錯。（圖／Unsplash、Pixabay，以下同）

編輯／Lily

水果人人會吃，不少人以為多吃水果只能養顏美容，其實水果好處不只如此，連熬夜消耗的精氣神都能快速補給，以下6種水果多吃，對身體健康好處多多！

#葡萄

葡萄內含有豐富的葡萄糖和多種維生素，能幫助保肝，不只除此更含有多酚能幫助抗氧化，延緩衰老，長期熬夜的人尤其要多補充。

#柚子

富含維他命C、膳食纖維及鉀離子，還有抗氧化、幫助消化、改善便祕、改善血壓等等，曾有研究指出，柚香可降低心率並改善神經系統活動，能使精力充沛，也能強化記憶力。

#檸檬

檸檬是美白水果之一，常熬夜的人膚色容易暗沉，檸檬含有大量的果酸成分，可軟化角質層、促進皮膚新陳代謝，同時抗氧化。

#蘋果

不少人因為熬夜導致內分泌失調，不只會發胖，連皮膚都會變差！蘋果內含有大量維生素和蘋果酸，能促進體內脂肪分解，可幫助維持體態，膚質也會變得細緻，蘋果內得豐富果膠，更能幫助排便，防止動脈硬化。

#龍眼

中醫理論認為，熬夜最傷氣血，經常熬夜的人氣血虧虛，龍眼能益血安神，心脾兩虛導致的健忘、失眠和心悸都可以透過攝取龍眼來調整。

#香蕉

含有色胺酸和維生素B6，可幫助大腦製造神經傳導物質，對抗焦慮。另外香蕉的鎂含量也很豐富，能幫助消除疲勞、穩定神經。

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