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皮膚科醫師曝「導致敏感肌」5大NG行為！天天敷面膜真的母湯

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▲▼皮膚科醫師曝導致敏感肌5大NG行為。（圖／翻攝ＩＧ）

▲趕掉NG保養行為，避免變成敏感肌。（圖／翻攝IG@nozomisasaki_official）

記者張毓容／台北報導　

近年來越來越多人有肌膚敏感問題，泛紅、搔癢、刺痛讓人好困擾，但皮膚科醫師就指出，除了少數人是天生敏感肌外，大多數都是因錯誤保養方式、不良生活習慣、壓力影響等後天因素所導致，像是以下5個常見的導致敏感肌NG行為，看看你中了幾個？

1.頻繁洗臉

每天多次洗臉、過度使用清潔產品容易傷害皮膚屏障，尤其是容易出油的油性肌，洗臉只能洗掉已經分泌出來的油，並不能控制出油，反而因過度清潔損傷肌膚，導致變成所謂的「油敏皮」。

▲▼皮膚科醫師曝導致敏感肌5大NG行為。（圖／翻攝ＩＧ）

▲洗臉要使用與體溫接近的溫水。（圖／翻攝IG@ahc.official）

2.洗臉水溫過高或太冰

使用過冷或過熱的水洗臉都會刺激肌膚，造成肌膚負擔、甚至損傷，適合的洗臉水溫建議使用比體溫略低的30～35度溫水。

3.錯誤使用酸類保養品

現在市面上有不少居家使用的果酸、水楊酸、壬二酸（杜鵑花酸）等酸類保養品，雖然濃度通常不高，但依舊對肌膚有刺激性，使用前沒先測試、過於頻繁使用或在肌膚本就敏感時使用，都容易造成肌膚損傷，甚至使肌膚發炎。

4.過度使用面膜

長期天天使用面膜，容易導致肌膚過度水合，使外界刺激物容易進入肌膚，嚴重的話還會導致角質脫落，造成肌膚屏障受損。大多數面膜只能補水，想要做好保濕，比敷面膜更重要的是，敷完面膜後及時塗抹保濕霜，不然敷再多面膜都沒用。

▲▼皮膚科醫師曝導致敏感肌5大NG行為。（圖／翻攝ＩＧ）

▲防曬不僅是為了怕曬黑，更是保護肌膚健康。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

5.不護膚、不防曬

大部分敏感肌膚的成因都是肌膚屏障受損，若是每天在外工作經常風吹或在空調房上班，不做好保濕，臉部肌膚水分容易散失，進而加劇肌膚屏障的損傷。

而日曬不僅可能使肌膚曬傷、曬黑，陽光中的UVA紫外線穿透力強，可穿透玻璃窗和深入真皮層，對肌膚造成更深層傷害，破壞膠原蛋白、產生皺紋、鬆弛等。

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關鍵字：

保養, 護膚, 敏感肌, 敏弱肌, NG行為, 壞習慣, 錯誤, 皮膚科醫師, 醫生

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