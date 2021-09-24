梅根馬可無新意穿搭被批「穿制服」　牽緊哈利王子吸睛

▲梅根馬可（左）穿要價逾36,000元的Emporio Armani大衣，與哈利王子參觀911國家紀念博物館。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國哈利王子（Prince Harry）與老婆梅根馬可（Meghan Markle）6月初迎接女兒莉莉貝誕生，當時與他們關係友好的傳記作者歐米史寇比（Omid Scobie）曾透露夫妻倆將在秋天進入「被看見」的新階段，此預告果然成真，兩人昨現身紐約，產後首度公開亮相的梅根馬可一身黑，是她一貫愛穿的高領毛衣、及膝大衣與寬褲造型，被認為像「穿制服」，不過她全程緊牽老公依然很吸睛。

▲哈利王子（左）與梅根馬可首度在紐約公開亮相，兩人一路緊牽著手。（圖／路透社）

哈利王子夫婦紐約行，重點行程是拜會紐約市長白思豪（Bill de Blasio）、紐約州長霍赫爾（Kathy Hochul），以及參觀911國家紀念博物館，哈利王子因此穿著經典黑西裝搭白襯衫憑弔故人，梅根馬可也選擇低調黑裝，穿約36,000元的Emporio Armani羊毛大衣搭配高領衫、黑色寬褲，以及一雙約2萬元的Aquazzura麂皮高跟鞋。

▲梅根馬可（右）懷孕期間接受歐普拉專訪，穿Giorgio Armani黑色連身裙。

時尚圈普遍認為梅根馬可在美國展開新生活後的服裝語言沒有改變，依然是像穿制服一般的制式穿搭。她對喜愛的品牌很忠誠，例如此次在紐約現身是穿Armani旗下副線Emporio Armani，懷老二期間接受脫口秀女王歐普拉專訪時則穿Giorgio Armani洋裝，兩次亮相她都穿義大利品牌Aquazzura高跟鞋。

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