亮・珠寶／《后翼棄兵》安雅裸背會發光　反戴Tiffany鑽石鍊勝出

▲女星安雅泰勒喬伊穿Dior裸背設計的高級訂製服，反戴Elsa Peretti為Tiffany設計的Diamonds by the Yard鑽石項鍊。（圖／翻攝tiffanyandco IG）

記者陳雅韻／台北報導

珠寶穿搭越來越講求年輕、活潑，從日前圓滿落幕的美國電視圈最高榮譽艾美獎頒獎典禮，可見明星們引領新穎的穿戴潮流，以《后翼棄兵》爆紅的女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）特別將Tiffany鑽石項鍊反戴襯托美背，即獲得好評，成為當天最耀眼的女明星。

▲Tiffany細緻的Elsa Peretti Diamonds by the Yard項鍊鑲嵌超過30克拉美鑽。（圖／翻攝tiffanyandco IG）





▲安雅泰勒喬伊同時搭配Tiffany Victoria鑽戒、超過17克拉的黃色剛玉戒指。（圖／翻攝tiffanyandco IG）



反戴最時髦

安雅泰勒喬伊雖然角逐迷你影集視后失利，但她在紅毯上屢戰屢勝，此次登上艾美獎穿上淡黃色的DIOR高級訂製服，大露背設計讓她更好發揮，反戴設計師Elsa Peretti為Tiffany & Co.創作的Diamonds by the Yard系列鑲嵌超過30克拉鑽石長鍊，細緻長鍊自然垂墜在美背上閃閃發光，她同時搭配Blue Book系列手環、Victoria系列鑽戒、超過17克拉的黃色剛玉戒指，與她的禮服色調相呼應。

▲以《王冠》拿下戲劇類視后奧莉薇雅柯爾曼，佩戴De Beers Lea鑽石耳環1,535,000元。（圖／De Beers提供，以下同）





▲凱莉華盛頓佩戴De Beers鑲嵌白鑽與綠鑽的Talisman耳環，2,970,000元。



長耳環吸睛

垂墜式的長耳環絕對是隆重場合最佳配飾，以《王冠》拿下本屆戲劇類視后的女星奧莉維亞柯爾曼（Olivia Colman），選擇佩戴De Beers Lea鑽石耳環優雅登台；擔任頒獎人的女星凱莉華盛頓（Kerry Washington）則相中更霸氣的款式，戴上De Beers鑲有綠色鑽石原石與白鑽的Talisman耳環，風格大器。

▲向來敢穿的男星比利波特，鑽石耳掛、項鍊、手環與戒指戴好戴滿，全出自珠寶設計師品牌Lorraine Schwartz。（圖／路透社）

牙齒也放閃

以敢穿敢秀出名的男星比利波特（Billy Porter），此次現身也沒讓人失望，繼續以浮誇造型吸睛，特別將珠寶設計師品牌Lorraine Schwartz的鑽石耳掛、項鍊、手環與戒指全戴好戴滿；女星伊莎蕾（Issa Rae）則對著鏡頭猛指著牙齒，原來是想讓大家看看她向Grillz by Scotty訂製的鑲鑽白金牙套，讓她露齒笑也能bling bling。

▲女星伊莎蕾大秀鑲鑽白金牙套。（圖／路透社）

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