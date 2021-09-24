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環球《鬼滅》園區擠滿人潮！「禰豆子爆米花桶」上架就搶光　炒價漲快10倍

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編輯／Emily　圖／翻攝自twitter@oricon_anime_、@USJ_Official、@ruka_asuna3521、tokyodisneyresort.jp

日本大阪環球影城的《鬼滅之刃》園區終於在9月17日開幕了，先前釋出消息就已經讓粉絲們期待不已，正式開放更湧入大批民眾，除了「無線列車」遊樂設施必玩之外，各種主題餐點、紀念品也很吸引人，其中超可愛的「禰豆子爆米花桶」被大家瘋搶，在拍賣網站上更被炒價到台幣8,000元以上。

▲環球鬼滅之刃園區。（圖／翻攝自oricon.co.jp）

▲環球鬼滅之刃園區。（圖／翻攝自oricon.co.jp）

走進《鬼滅之刃》遊樂設施門口，就可以看到真人大小的炭治郎和炎柱，讓人想跟他們合影。裡面的餐車造型也配合主題設計，像爆米花餐車就是大紅配粉紅色，還有竹筒、禰豆子和服花紋裝飾，裡面賣的「禰豆子爆米花桶」做成禰豆子從木箱探出身子的造型，而爆米花則裝在木箱後面。

▲環球鬼滅之刃園區。（圖／翻攝自oricon.co.jp）

▲環球鬼滅之刃園區。（圖／翻攝自oricon.co.jp）

「禰豆子爆米花桶」大受歡迎，現場至少要排4小時以上才能買到，而且每天限量，如果開園前不是排在隊伍前頭，根本很買不到。所以開幕後許多拍賣網站都出現爆米花桶，從原價一個3,700日圓（約台幣928元）炒到飆破上萬日圓，台灣蝦皮上面更有代購開價台幣8,888元。

▲環球鬼滅之刃園區。（圖／翻攝自oricon.co.jp）

▲「禰豆子爆米花桶」在蝦皮上有人開價台幣8,888元。（圖／翻攝自shopee.tw）

《鬼滅之刃》紀念品店裡面也有超多好貨，有炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助等角色們的服裝，買來穿著逛遊樂園更有氣氛，還有髮夾、吊飾、頭套、洗臉髮帶等小物可以帶回家。其中「鎹鴉吊飾」可以立在包包背帶上，就像鳥兒停在你肩膀一樣，還有炭治郎花牌耳環造型的耳機裝飾也很特別。

▲環球鬼滅之刃園區。（圖／翻攝自oricon.co.jp）

▲環球鬼滅之刃園區。（圖／翻攝自oricon.co.jp）

▲環球鬼滅之刃園區。（圖／翻攝自oricon.co.jp）

▲環球鬼滅之刃園區。（圖／翻攝自oricon.co.jp）

▲環球鬼滅之刃園區。（圖／翻攝自oricon.co.jp）

另外，東京迪士尼海洋為了歡慶20周年，推出一連串紀念活動，其中受到大家喜愛的「達菲熊與他的朋友們」推出許多新周邊，有特殊服裝玩偶、包包、點心等品項。近期更宣布有新朋友加入，這次的新角色是叫做Lina Bell的小狐狸，有著一雙尖尖大耳朵，頭上戴了朵花，整身是粉紅、白色毛毛，看起來超軟萌。

▲環球鬼滅之刃園區。（圖／翻攝自oricon.co.jp）

▲環球鬼滅之刃園區。（圖／翻攝自oricon.co.jp）

▲環球鬼滅之刃園區。（圖／翻攝自oricon.co.jp）

►環球《鬼滅之刃》餐點公開！「禰豆子木箱爆米花桶」可愛、豬豬包必吃

►「鬼滅沐浴組」禰豆子髮帶充滿少女心　「全集中刮鬍刀」粉絲搶收集

關鍵字：

鬼滅之刃, 環球影城, 禰豆子

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