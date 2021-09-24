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歐陽娜娜撞衫Jennie網轟學很大！　被抓包「穿法全複製」糗了

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▲歐陽娜娜、Jennie 。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜（左）、Jennie 撞衫。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

台灣女星歐陽娜娜近年來在對岸演藝事業亮眼，穿衣風格也逐漸成熟，日前穿著法國設計師品牌Jacquemus的淺綠色針織衫，內搭深U白色背心擺拍露出姣好身材。不過該件針織單品早已被大勢韓團BLACKPINK成員Jennie演繹過，歐陽娜娜不僅與她穿法相同，連POSE和髮型都驚人相似，引發網友評論：「學很大」。

▲歐陽娜娜、Jennie 。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜、Jennie 。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜穿著法國設計師品牌Jacquemus新季針織衫擺拍。（圖／翻攝自IG）

21歲歐陽娜娜穿衣風格飄出成熟女人味，她穿著法國設計師品牌Jacquemus新季針織衫擺拍，品牌極簡風在歐美相當火紅，上衣運用短版剪裁搭配胸前的Logo鉤針固定，創造S曲線好身材。歐陽娜娜選擇在裡頭內搭白色深U背心，展現若隱若現的體態，搭配CHLOÉ春夏的 MEDIUM JUANA BAG，並綁起清新丸子頭，色系活潑可愛。

▲歐陽娜娜、Jennie 。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜、Jennie 。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜、Jennie 。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie領先一步穿上針織衫，素顏展現輕鬆氛圍受到粉絲好評。（圖／翻攝自IG）

不過眼尖網友也發現，韓團BLACKPINK成員Jennie其實早已穿過該套針織衫，不僅選擇同款淺綠色色，連內搭背心的穿法都一模一樣，唯獨Jennie以素顏上鏡展現輕鬆氛圍，而歐陽娜娜妝容呈現女大十八變的氣息。

兩大當紅女星撞衫也引起網友議論，「這下實在尷尬了」、「更喜歡Jennie自然性感的感覺」，也有粉絲力挺表示：「美女眼光本來就接近」、「娜娜長大了」。

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關鍵字：

歐陽娜娜, Jennie, Jacquemus, BLACKPINK, 撞衫

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