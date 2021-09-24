「紅茶花伝」超萌柴犬、虎斑貓新包裝！　首次聯名詹朴藏好多亮點

▲APUJAN首次與飲品「紅茶花伝」聯手打造療癒系包裝 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

台灣設計師詹朴同名品牌APUJAN多次展開跨界合作，此次更首度與飲品「紅茶花伝」聯手打造療癒系包裝，為紅茶與奶茶品項注入虎斑貓、柴犬超萌圖樣，且周圍有品牌經典元素火箭、翼手龍陪伴，宛如走入童話故事，史上最美包裝必須入手！

APUJAN剛於倫敦時裝周線上發表最新系列「迷宮喧囂」，品牌擅長以迷幻元素勾勒時裝線條，過去也曾與麥當勞打造極黑系列時尚包裝引發熱潮。如今首次與飲品「紅茶花伝」聯手，以最可愛的犬貓元素注入包裝設計。

▲紅茶花伝新包裝請詹朴操刀，打造超萌柴犬與虎斑貓瓶身。（圖／品牌提供）

品牌創意總監詹朴分享設計靈感提到：「不管是星空下與柴犬展開的都市探險，或是書桌前與虎斑貓進入的想像世界，那些不確定存不存在、想要發送的訊息；那些想說卻還沒說出口的，都跟著牠們、跟著茶，一起在身邊。」

▲詹朴擅長夢幻元素設計。（圖／品牌提供）

「皇家紅茶」以金色星空為底，找來靈魂人物柴犬「茶茶」，呼應秋冬大地色澤，並用穿插日常生活裡的落葉、茶杯、紙飛機與想像中的火箭、翼手龍裝點。「皇家奶茶」以白色為基底，搭配藍與金色基調，虎斑貓「布魯」與散落在一旁的打字機、墨水、鑰匙、拼圖、煙斗、書頁和信等充滿生活感的元素，呈現異想時光。

另外，品牌也推出柴犬「茶茶」與虎斑貓「布魯」的聯名蓋毯，只送不賣，民眾購買系列飲品登錄發票號碼，就有機會獲得。

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