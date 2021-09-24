fb ig video ETtoday search mobile

「紅茶花伝」超萌柴犬、虎斑貓新包裝！　首次聯名詹朴藏好多亮點

>

▲紅茶花伝 。（圖／品牌提供）

▲APUJAN首次與飲品「紅茶花伝」聯手打造療癒系包裝 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

台灣設計師詹朴同名品牌APUJAN多次展開跨界合作，此次更首度與飲品「紅茶花伝」聯手打造療癒系包裝，為紅茶與奶茶品項注入虎斑貓、柴犬超萌圖樣，且周圍有品牌經典元素火箭、翼手龍陪伴，宛如走入童話故事，史上最美包裝必須入手！

APUJAN剛於倫敦時裝周線上發表最新系列「迷宮喧囂」，品牌擅長以迷幻元素勾勒時裝線條，過去也曾與麥當勞打造極黑系列時尚包裝引發熱潮。如今首次與飲品「紅茶花伝」聯手，以最可愛的犬貓元素注入包裝設計。

▲紅茶花伝 。（圖／品牌提供）

▲紅茶花伝 。（圖／品牌提供）

▲紅茶花伝新包裝請詹朴操刀，打造超萌柴犬與虎斑貓瓶身。（圖／品牌提供）

品牌創意總監詹朴分享設計靈感提到：「不管是星空下與柴犬展開的都市探險，或是書桌前與虎斑貓進入的想像世界，那些不確定存不存在、想要發送的訊息；那些想說卻還沒說出口的，都跟著牠們、跟著茶，一起在身邊。」

▲紅茶花伝 。（圖／品牌提供）

▲紅茶花伝 。（圖／品牌提供）

▲詹朴擅長夢幻元素設計。（圖／品牌提供）

「皇家紅茶」以金色星空為底，找來靈魂人物柴犬「茶茶」，呼應秋冬大地色澤，並用穿插日常生活裡的落葉、茶杯、紙飛機與想像中的火箭、翼手龍裝點。「皇家奶茶」以白色為基底，搭配藍與金色基調，虎斑貓「布魯」與散落在一旁的打字機、墨水、鑰匙、拼圖、煙斗、書頁和信等充滿生活感的元素，呈現異想時光。

另外，品牌也推出柴犬「茶茶」與虎斑貓「布魯」的聯名蓋毯，只送不賣，民眾購買系列飲品登錄發票號碼，就有機會獲得。

►日網瘋傳心測「抽屜放了什麼」　看出你真實內心年齡、性格優缺點

►麥當勞「暗黑臭豆腐堡」新品逆天！加一餡料網崩潰：真香了

►日本公布「拉麵最多餘配菜」排名！冠軍跌破眼鏡、玉米才第四

關鍵字：

紅茶花伝, 台灣設計師, 詹朴, APUJAN, 聯名, 奶茶, 紅茶

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

饗食天堂吃到飽每人只要865元　碳烤羊肩排、爐烤牛排無限狂嗑

饗食天堂吃到飽每人只要865元　碳烤羊肩排、爐烤牛排無限狂嗑

看似溫柔、其實很難征服的3大星座！Top 1自我保護意識超強

看似溫柔、其實很難征服的3大星座！Top 1自我保護意識超強

歐陽娜娜同框鄧紫棋「大了一號」　兩人穿成「蓮蓉月餅」比美

歐陽娜娜同框鄧紫棋「大了一號」　兩人穿成「蓮蓉月餅」比美

葡萄能護肝！網揭6款「熬夜水果」，暗沉、疲勞通通退散 「保羅沃克愛女」22歲成當紅超模！　高冷顏值精品大牌搶合作 日網瘋傳心測「抽屜放了什麼」　看出你真實內心年齡、性格優缺點 網推星巴克必喝清單TOP 5！蜜香那堤、焦糖瑪奇朵內行人都這樣點 歐陽娜娜撞衫Jennie網轟學很大！　被抓包「穿法全複製」糗了 8位明星「爆紅卻後繼無力」　歐陽娜娜爭議大、沈月交不出新代表作 買iPhone現省5千！　新光三越五倍券「買5千送8千」這樣用最賺

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面