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買iPhone現省5千！　新光三越五倍券「買5千送8千」這樣用最賺

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▲新光三越,周年慶,五倍券。（圖／新光三越提供）

▲新光三越在周年慶前公布五倍券回饋。（圖／新光三越提供）

記者蔡惠如／綜合報導

全台最大百貨連鎖新光三越，今（9／24）公布五倍券優惠，採用二重回饋吸客，包括消費3,000元送2,000元抵用券；消費5,000元再加送2,000元抵用券，另加碼抽獎5萬元百貨禮券，而其回饋方式皆採「消費抵用」，消費專家透露，周年慶加上五倍券折扣買特定iPhone，最高回饋可達5,000元，「就這樣買最賺！」

▲Apple iPhone 12,iphone,iphone 12,手機,apple。（圖／Her）

▲Apple iPhone 12趁五倍券入手正好。（圖／Her）

新光三越為迎五倍券商機，首度將旗下手波6店周年慶延後至10／7開跑，在周慶優惠發表前，搶先公布五倍券方案，消費者持實體或數位五倍券，全館單筆消費滿3,000元，送2,000元指定商品抵用金；持實體五倍券全館消費單筆滿5,000元，送500元抵用金、持數位五倍券綁定特定銀行，全館單筆消費滿5,000元送1,000元抵用金。

其回饋方案需要注意的關鍵字為「消費單筆」、「指定商品」與「抵用金」，民眾需持數位或實體五倍券消費一次滿3,000元以上才有回饋，另第一重獲得的2,000元抵用金，需購買「特定業種商品」以及「消費滿額」才能抵用。

其2,000元抵用金內容包括服飾（男女裝／兒童／內衣）商品抵用金1,000元；Skm online全站商品抵用金500元；超市商品抵用金500元，且每筆需消費滿額，服飾消費2,000元可抵200元；Skm online消費滿5,000元抵500元；超市則需消費1,000元抵100元。第二重回饋則需消費每滿5,000元抵500元。

專家分析，這樣的情況需考量你是否需要購買相關商品，此外要入手高價商品才划算，單筆消費至少約3,000元至5,000元起跳，最好是3C、家電或精品等單價高的商品，以iPhone12為例，因新款上市已降價4,000元，加上新光三越此項回饋滿2萬元可再折1,000元，此時入手iPhone 12、iPhone 12 mini（128GB以上），都能有現省5,000元的好價碼。

關鍵字：

iphone, 新光三越, 五倍券, 回饋, 現省, 用法

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