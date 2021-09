賽琳娜「肉肚炸出」網狠酸：像90公斤　上衣「露一截」完全沒在怕

記者王則絲/外電報導

擁有2.6億驚人粉絲數的「IG女王」賽琳娜戈梅茲(Selena Gomez),上回才因「小腹炸出」的節目造型引起話題,近日賽琳娜又被拍到私下休閒打扮的模樣,肉肉的腹部似乎又更猖狂了,引來大批毒舌網友在推特上狠酸:「難怪單身」、「她看起來像90公斤。」但同時粉絲也發起終止「身材羞辱」的hashtag,力挺賽琳娜:「她看起來很開心又健康,很美。」

▲賽琳娜維持纖細體態時期。(圖/翻攝自IG@selenagomez)



自賽琳娜復出歌壇後,曾維持纖瘦體態一段時間,當時的泳裝照幾乎看不見一絲贅肉,不過賽琳娜近來逐漸圓潤豐腴,但她也沒有躲躲藏藏,依然大方展現身材,完全沒在怕,對自己的身體展現十足自信的態度。

▲賽琳娜近日被拍到私下外出的模樣。(圖/翻攝自推特)



近日賽琳娜與媽媽到外頭用餐,在路邊又被捕捉到身影,只見她穿著短版上衣與運動褲,都是些沒有修飾效果的舒適服裝,讓她近期圓潤的體態原形畢露,尤其是露出的一截肚子,更顯得肉肉的,此組照片一曝光立刻引來酸民討論:「她真是一團糟」、「難怪單身」、「她看起來像90公斤。」

▲賽琳娜日前登上脫口秀造型。(圖/達志影像)



其實不久前賽琳娜才上脫口秀節目,當時裙裝造型勾勒出優美的S曲線,僅有小腹略顯凸出而已,身形在短時間內應不會有太大改變,也許是穿著與拍攝角度問題,才讓這組照片裡的賽琳娜顯得身材大走樣,不過不管是胖是瘦,粉絲們絲毫不介意,紛紛站出來與酸民對尬:「請終止身材羞辱的舉動」、「沒人能對賽琳娜身材羞辱,更何況她看起來這麼棒」、「她現在又健康又漂亮。」

not people body shaming selena gomez when she’s looking this gorgeous pic.twitter.com/Mk2MLetvdT