賽琳娜「肉肚炸出」網狠酸：像90公斤　上衣「露一截」完全沒在怕

記者王則絲／外電報導

擁有2.6億驚人粉絲數的「IG女王」賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez），上回才因「小腹炸出」的節目造型引起話題，近日賽琳娜又被拍到私下休閒打扮的模樣，肉肉的腹部似乎又更猖狂了，引來大批毒舌網友在推特上狠酸：「難怪單身」、「她看起來像90公斤。」但同時粉絲也發起終止「身材羞辱」的hashtag，力挺賽琳娜：「她看起來很開心又健康，很美。」

▲賽琳娜維持纖細體態時期。（圖／翻攝自IG@selenagomez）



自賽琳娜復出歌壇後，曾維持纖瘦體態一段時間，當時的泳裝照幾乎看不見一絲贅肉，不過賽琳娜近來逐漸圓潤豐腴，但她也沒有躲躲藏藏，依然大方展現身材，完全沒在怕，對自己的身體展現十足自信的態度。

▲賽琳娜近日被拍到私下外出的模樣。（圖／翻攝自推特）



Selena Gomez quittant un restaurant, à Los Angeles (19/09) pic.twitter.com/E8uHPKFLqC — selenasourcefrr (@selenasourcefrr) September 20, 2021

近日賽琳娜與媽媽到外頭用餐，在路邊又被捕捉到身影，只見她穿著短版上衣與運動褲，都是些沒有修飾效果的舒適服裝，讓她近期圓潤的體態原形畢露，尤其是露出的一截肚子，更顯得肉肉的，此組照片一曝光立刻引來酸民討論：「她真是一團糟」、「難怪單身」、「她看起來像90公斤。」

▲賽琳娜日前登上脫口秀造型。（圖／達志影像）



其實不久前賽琳娜才上脫口秀節目，當時裙裝造型勾勒出優美的S曲線，僅有小腹略顯凸出而已，身形在短時間內應不會有太大改變，也許是穿著與拍攝角度問題，才讓這組照片裡的賽琳娜顯得身材大走樣，不過不管是胖是瘦，粉絲們絲毫不介意，紛紛站出來與酸民對尬：「請終止身材羞辱的舉動」、「沒人能對賽琳娜身材羞辱，更何況她看起來這麼棒」、「她現在又健康又漂亮。」

not people body shaming selena gomez when she’s looking this gorgeous pic.twitter.com/Mk2MLetvdT — evelyn ‎ (@goldxnstark) September 21, 2021

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