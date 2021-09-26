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星巴克小熊扮幽靈不要糖　萬聖節「南瓜杯」、「魔法小貓杯」太欠收

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編輯／Emily　圖／翻攝自小紅書@八百比丘尼、@澳門小靈通、shopdisney.disney.co.jp

萬聖節逐漸逼近，香港、澳門星巴克也應景的推出「趣怪小動物系列新品」，將南瓜、黑貓、鬼魂等萬聖節元素融入設計。其中一款「南瓜造型馬克杯」超級Q，有隻小黑貓從南瓜蓋上探出頭來，還有南瓜造型碗、小熊扮鬼的隨行杯，以及會隨溫度變色的杯子……，實在是太酷了。

▲港澳星巴克萬聖節新品。（圖／翻攝自小紅書@澳門小靈通）

「趣怪小動物系列」有兩款南瓜造型商品，「南瓜造型馬克杯」的杯子、蓋子合起來就是顆立體橘色南瓜，蓋子上有可愛的小黑貓探頭，握把也做成南瓜梗。另一款「南瓜造型碗」就像剖一半的南瓜，小黑貓攀附在碗邊緣，握把也做成黑貓尾巴，還附上一支鬼魂造型小湯匙。

▲港澳星巴克萬聖節新品。（圖／翻攝自小紅書@澳門小靈通）

「黑色馬克杯」乍看很普通，上面有白線勾勒的萬聖節圖案，但加入熱水改變溫度後，杯子居然會變成白色，上面的圖案也變成粉嫩色系。「小熊扮鬼隨行杯」則適合外出攜帶，把小熊頭部拆下來，直接變成杯子，喝起來超方便。

▲港澳星巴克萬聖節新品。（圖／翻攝自小紅書@澳門小靈通）

▲港澳星巴克萬聖節新品。（圖／翻攝自小紅書@澳門小靈通）

喜歡黑貓的話有兩款很適合你，一款是「魔法小貓杯」，杯子本身是雙眼顏色不同的萌貓，杯蓋則是一頂魔法帽。另一款杯子造型像是趴著的貓，懷裡還抱著白色小鬼，握把做成貓尾巴形狀。

▲港澳星巴克萬聖節新品。（圖／翻攝自小紅書@澳門小靈通）

鬼魂主題商品有「白色小鬼馬克杯」，看起來俏皮可愛。另一款是「雙層透明玻璃杯」，外層有黑貓圖案，內層印上笑臉，倒入牛奶白色幽靈就會現形。

▲港澳星巴克萬聖節新品。（圖／翻攝自小紅書@澳門小靈通）

星巴克小熊玩偶常配合主題換上不同服裝，這次也套上白布化身小幽靈，頭上戴著巫師帽，手裡還捧著一杯南瓜飲品。

▲港澳星巴克萬聖節新品。（圖／翻攝自小紅書@澳門小靈通）

另外，日本迪士尼商店也已經推出萬聖節主題商品，其中有一款「米奇南瓜杯」做成兩顆南瓜疊在一起的樣子，上面那顆有米奇耳朵和五官，翻到背面則寫了「Trick or treat」。還有推出「米奇南瓜糖果碗」，拿來裝「不給糖就搗蛋」需要的糖果剛剛好，「米奇南瓜籃子」則可以拎著出門討糖果。

▲港澳星巴克萬聖節新品。（圖／翻攝自小紅書@澳門小靈通）

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關鍵字：

星巴克, 萬聖節, 杯子, 黑貓, 南瓜, 香港

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