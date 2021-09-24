凱特王子妃趕場換外套變造型　穿3000元鋪棉夾克騎車、攀繩　

▲凱特與皇家空軍學員一起在山中騎自行車。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

如何在一天中趕兩個不同類型的場合，造型依然優雅時尚？英國凱特王子妃的答案是「換外套」！日前她以英國皇家空軍榮譽指揮官的身分，穿著休閒感的軍綠色的鋪棉外套現身湖區，與青年皇家空軍學員進行山間騎車與攀繩索等戶外運動，轉眼又換上稍微正式的格紋外套與長者話家常，裡面的內搭與黑色貼身長褲、鞋子都沒換，大秀快速變裝法。

▲凱特穿約3,000元外套嘗試攀繩索運動。（圖／路透社）

眾所皆知凱特熱愛攝影，她對運動也頗在行，除了定期練習網球，日前與青年皇家空軍學員一起參加領袖營，在山裡騎車、攀繩索也難不倒她，從頭到尾都掛著招牌微笑，她穿著約3,000元的軍綠色Seeland鋪棉修身外套，搭配黑色貼身長褲與約10,000元的See By Chloe靴子。

▲凱特換穿約15,000元Really Wild羊毛外套，立刻轉變風格。（圖／路透社）



緊接著凱特與從第二次世界大戰中倖存、並被英國政府接納到湖區重啟人生的「溫德米爾兒童」會面，她與兩位長者一起遊船話家常，並了解他們逃離納粹迫害後如何重建生活，此時凱特已換上約15,000元的倫敦品牌Really Wild羊毛外套，腰帶設計顯出她穠纖合度的身材，也洩露她偏好有腰身設計的外套。

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